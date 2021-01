Civilization 6 New Frontier Pass: Fünfte Erweiterung mit Kublai Khan

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS

Seit Mai 2020 versorgt der Civilization 6 Frontier Pass die Freunde gepflegter Rundenstrategie regelmäßig mit neuen Spielelementen, Anführern und Weltwundern sowie neuen Zivilisationen wie den Byzantinern und den Maya. Heute kündigte Firaxis den fünften Teil des Pakets an. Dieses führt mit Kublai Khan ein weiterer Herrscher ein, der sowohl Chinesen als auch Mongolen zugeordnet wird und somit deren Spielweise verändert. Dazu tritt mit Vietnam eine neue Zivilisation in den Völkerbund von Civilization 6 ein. Genaue Details in Form von Videos sollen bis zum Erscheinen des Pakets am 28. Januar 2021 folgen.

Zwei weitere Elemente wurden bereits im Video gezeigt. Zum Einen gibt es einen optionalen Spielmodus, der den Bereich Wirtschaft so ausbaut, dass der Spieler bis hin zu einem Ressourcenmonopol wirtschaften kann. Zum Anderen wird ein neuer Bezirk, das Schutzgebiet, eingeführt, das mit zwei Gebäuden unbebaute Nachbarfelder mit Boni ausstattet.

Das sechste und somit letzte Paket erscheint voraussichtlich im März 2021. Er soll das Spiel erneut um eine neue Zivilisation, einen neuen Anführer, einen neuen Spielmodus, neue Weltwunder und eine neue Karte erweitern.