PM: TOM CLANCY’S® RAINBOW SIX SIEGE: ROAD TO SIX INVITATIONAL IN-GAME EVENT KEHRT ZURÜCK (Ubisoft News)

Düsseldorf,19.Januar2021–Ubisoft®kündigteheute an,dassdas In-Game Event RoadtoS.I. inTomClancy’s®Rainbow Six Siegezurückkehren wird. Beginnend am 21. Januar, findet das Event bis zum 22. Februar zwischen jedem Donnerstag und Montag statt.DerSixInvitational2021 Battle Pass ist ebenfalls erhältlich und trägt zum Preispool desSixInvitationalbei. Die ultimative kompetitive StadionKarte ist zurück und kombiniert Elemente der Karten "Grenze" und "Küste".Alle Operatorwerden indiesemdreiminütigen,dreiründigen,UnrankedBomb Modusmit Pick-and-Ban-Phasefreigeschaltetsein. Die Kapitäne - Mira,Capitão, Ash, sowieVigil - und ihre Teams werden Outfits aus den Battle-Pass-Themeninhaltenpräsentieren.

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit. DerSixInvitational2021 Battle Pass ist bis zum 22. Februar mit einer kostenlosensowieeiner premium Variante für 1200 R6Creditsverfügbar.Dieses Jahr umfasst der Battle Pass 100Stufenund 135 Belohnungen, die bis zum 22. Februar verdient werdenkönnen.Durch den Fortschritt im Battle Pass können exklusive Anpassungsgegenstände für die Kapitäne und ihre Teammitglieder, sowie andere zusätzliche exklusive Inhalte freigeschaltet werden.30% der Einnahmen aus diesem Battle Pass werden den Preispool desSixInvitational2021 unterstützen,miteinem Maximum von 3 Millionen USD. DasSixInvitationalist das größte und am meisten erwarteteRainbow Six Siege-Event, bei dem einganzesJahr Siege mit den Fans und der Community gefeiert wird. Der Wettbewerb, der vom 9. bis 21. Februar stattfindet, istder Höhepunkt der Rainbow Six Siege-Wettkampfsaison, bei dem diebesten Teams der Weltum den Meisterschaftstitel undeinen Teil des Preispools kämpfen. In diesem Jahr treten 20 Teams in einem LAN-Turnier in Paris gegeneinander an. Der Wettbewerb wird unter der Einhaltung strikter Gesundheitsmaßnahmen und Richtlinienvon Gesundheitsorganisationen und lokalen Behördenstattfinden. Aus Sicherheitsgründen wird es kein Publikum vor Ort geben.Rainbow Six Siege-Fans werden sich digital auf Twitch und YouTube verbinden können, um die besten Teams der Welt gegeneinander antreten zu sehen, die Community zu feiern und die Zukunftvon Siegedurch Entwickler-Panels zu entdecken. Alle neuen Details zum Six Invitational, wie z. B. (aber nicht nur) Details zum Wettbewerbsformat, Termine, teilnehmende Teams, Teameinteilung in der Gruppenphase und Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, können imEvent Guide des Wettbewerbs gefunden werden: http://rainbow6.com/si2021eventguide

About Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Alongside a thriving professional esports scene and a community of over 65 million registered players, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in the middle of a fast-paced, ever-evolving multiplayer experience grounded in the selection of unique operators. Using the right mix of tactics and destruction, Rainbow Six teams engage their enemies in sieges, where both sides have exclusive skills and gadgets at their disposal. Defenders prepare by transforming the environments around them into modern strongholds, while attackers use recon drones to gain intel for carefully planning their assault. With access to dozens of operators inspired by real-world counterintelligence agents from around the globe, players can choose exactly how they want to approach each challenge they encounter. Through the constant addition of new operators and maps that add to the depth of both strategy and combat, the unpredictability of each round of Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sets a new bar for intensity and competition in gaming.