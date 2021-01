PM: CHARLI COHEN x ASSASSINS CREED® VALHALLA (Ubisoft News)

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 19. Januar 2021 – Charli Cohen arbeitet mit Ubisoft zusammen, um den Start von Assassin's Creed Valhalla mit einer neuen Mode-Kapselkollektion und einem Konzeptfilm zu feiern. Da die Art und Weise, wie wir kommunizieren, Erfahrungen teilen und interagieren, zunehmend digital wird, konzentriert sich Charli Cohen darauf, die Grenzen zwischen physischen und digitalen Produkten zu verwischen. Die Marke Assassin's Creed hat sich schon immer neue Konsolengenerationen zu Nutze gemacht und ist ein Synonym für Bewegungsfreiheit, Stil und Haltung, was sie zu einer idealen Ergänzung für eine zukunftsorientierte Modepartnerschaft macht.

Die Charli Cohen x Assassin's Creed AR-fähige Kapselkollektion startet am Dienstag, den 19. Januar, mit CCs charakteristischer, hochmoderner Performance-Technologie, strukturierten Schnitten und Anspielungen auf die klassische Assassin's Creed-Silhouette. Die Kollektion kann ab sofort unter folgendem Link gefunden werden:

Begleitet wird der Projektstart von einem Konzeptfilm, der die Idee eines gemeinsamen genetischen Gedächtnisses oder der Fähigkeit erforscht, uns durch Bewegung und Aktion von unseren mentalen und physischen Beschränkungen zu befreien, egal, wer wir sind. Die Fähigkeit, zu führen und Veränderungen in der Welt zu erschaffen, steckt in uns allen, und sie beginnt mit Bewegung. Creative Directoren waren Ben Thompson von Charli Cohen und Charlie Rees von Fuego Films. In dem Film spielen Lynn Jung und Paul Joseph mit VFX von This And That Media. „Videospiel-Narrative, ob visuell oder eher konventionell, waren schon immer meine bevorzugte Form des Geschichtenerzählens, aber ich hatte immer das Gefühl, dass die geschaffenen Welten und Charaktere das Potenzial haben, viele andere Themen anzusprechen, die auf dem Bildschirm selten erforscht werden. CC Industries [Charli Cohens Medienzweig] arbeitet eng mit Videospielentwicklern zusammen, mit dem Ziel, verzweigte Erzählungen und Themen außerhalb der Spielwelt zu erforschen, die aber immer noch im Einklang mit den Themen und Werten der IP stehen. Als langjähriger Assassin's Creed-Fan war es mir eine große Ehre, mit Ubisoft an diesem Projekt zu arbeiten, und ich hoffe, dass sowohl Fans des Spiels als auch Neulinge in der Modewelt hier etwas finden, mit dem sie sich identifizieren können.“ - Ben Thompson, Head of Collaborations and Media bei Charli Cohen „Es war großartig, aus einer so ikonischen Geschichtenwelt eine neue Erzählung zu kreieren. Obwohl das Video immer noch offensichtlich in der Fantasie verwurzelt ist, zielt es darauf ab, Elemente von Assassin's Creed aufzugreifen und sie für die reale Welt relevant zu machen. Das Stück basiert grundlegend auf der Befreiung von uns selbst und von den Beschränkungen der Welt, die wir bewohnen. Die Freiheit von innen heraus zu erreichen ist ein Thema, das nie aktueller war, und ich denke, es war eine interessante Übung, etwas zu schaffen, das dem Spiel treu ist und gleichzeitig aktuell und nachvollziehbar.“ - Charlie Rees, Mitbegründer von Fuego Films

