Resident Evil Village: Showcase-Stream am 21. Januar 2021

PC Xbox X PS5

Donnerstag, den 21. Januar 2021 kommen neue Infos zu Resident Evil Village auf euch zu. Nicht ganz zur Geisterstunde, ab 23 Uhr, streamt Capcom an diesem Tag einen Resident Evil Showcase. Der wird neben einem neuen Trailer auch ein Gameplay-Walkthrough zum Survival-Horror-Titel präsentieren. Dazu soll es weitere Neuigkeiten zu Capcoms Traditionsserie geben. Auf der offiziellen Website findet sich bereits die Option, sich für die Closed Beta eines noch namenlosen Spiels zur Feier des 25. Jubiläums der Reihe zu bewerben. Dabei handelt es sich um einen Multiplayer-Titel. Der jüngste Versuch in Sachen Resi-Mehrspieler-Action, Resident Evil Resistance (zum Video-Special), konnte Fans aber nicht begeistern.

Resident Evil Village wird ein Sequel zu Resident Evil 7 (im Test, Note 9.0), in dem ihr wieder in die Haut des Protagonisten Ethan Winters schlüpft. Der lebt nach den Ereignissen im Baker-Anwesen zurückgezogen in einem Dorf mit seiner Frau Mia, doch dort wartet neuer Horror auf ihn. Resident Evil Village soll noch 2021 für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.