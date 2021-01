PM: Schaut euch den „Resident Evil Showcase“-Stream am 21. Januar an (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

dass es euch allen gut geht und ihr sicher durch diesen Winter kommt. Uns ist klar, dass ihr geduldig auf weitere Neuigkeiten zu Resident Evil Village wartet – schließlich ist der Schauer, der euch über den Rücken läuft, nicht der Kälte draußen geschuldet, sondern den gruseligen Gänsehautmomenten, die euch beim ersten Resident Evil Showcase am Donnerstag, dem 21. Januar um 23 Uhr (MEZ), erwarten werden.

Video abspielen

Wir werden euch die spannenden Ankündigungen, die euch dort geboten werden, jetzt natürlich nicht verraten, daher solltet ihr auf jeden Fall live dabei sein. Lasst euch von unserer Gastgeberin Brittney Brombacher die neuesten Infos zu Resident Evil Village präsentieren – darunter einen erweiterten Trailer, der euch ein bisschen mehr von der Welt und den geheimnisvollen neuen Charakteren zeigt, sowie einen ersten Blick ins Gameplay! Außerdem wird der Produzent, Peter Fabiano, dort sein und euch durch die Welt von Resident Evil Village und die Schrecken führen, die dort auf euch lauern. Falls ihr dabei das Licht lieber anlassen und euch unter einer Decke verkriechen wollt … nur zu, das können wir gut verstehen.

Video abspielen

Wir haben noch ein paar Überraschungen mehr auf Lager, aber für die müsst ihr euch noch ein bisschen länger gedulden. Also macht euch ein schönes heißes Getränk, kuschelt euch in eine Decke und schaltet am Donnerstag, dem 21. Januar, um 23 Uhr (MEZ) ein, wenn wir euch auf den Twitch– und YouTube-Kanälen von PlayStation live alle Neuigkeiten präsentieren!