Mara: So baut Ninja Theory ein Apartment bis ins kleinste Detail nach

Bisher ist wenig bekannt über das Spiel mit dem Arbeitstitel Project Mara aus dem Hause Ninja Theory. Das Storytelling-Experiment soll laut der Ankündigung im Januar 2020 "die Schrecken des Geistes so genau und realistisch wie nur möglich" nachbilden.

In einer neuen Episode des Video-Entwicklertagebuchs zu Project Mara zeigen die Entwickler die Technik, mit der die Spielwelt des Titels geschaffen wird. Dabei handelt es sich um ein Appartement nach realem Vorbild. Auch hier war das Motto, die Wohnung so genau und realistisch wie möglich digital nachzubauen. Im viereinhalb-minütigen Video erklärt Chief Creative Tameem Antoniades, wie das Team beispielsweise einzelne Materialien des realen Ortes mit einem selbstgebauten Scanner digitalisierte. Damit erstellte Assets mit teils mikroskopischen Details, die unter anderem Staub und Haare in Zimmerecken abbilden, werden als Grundlage für eine prozedurale Generierung der Materialien in der gesamten Wohnung genutzt.

Das Endergebnis soll Spielern umso mehr das Gefühl geben, an einem realen Ort zu sein, damit dieses Gefühl von Realität untergraben werden kann, um Horror zu erzeugen. Die dabei vom Team gesammelten Erfahrungen, Systeme zu schaffen, die zahllose Varianten von Objekten erstellen können, sollen die Grundlage für alle zukünftigen Projekte von Ninja Theory bilden. Neben Project Mara entsteht bei dem Entwickler momentan Senua's Saga - Hellblade 2.