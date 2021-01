PM: Demnächst im Xbox Game Pass: Yakuza Remastered Collection, The Medium und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen der Game Awards im Dezember wurden jede Menge neuer Spiele angekündigt, deren Erscheinungsdatum täglich näher rückt – es kommen auch immer mehr Titel dazu. Wenn das mal kein Grund zur Freude ist! Finde in diesem Artikel heraus, was Dich schon bald erwartet.

Control (PC) – 21. Januar

Eine geheime Bundesbehörde in New York wurde von einer paranormalen Macht überfallen. Als neu ernannter Direktor ist es Deine Aufgabe, die Behörde aus den Fesseln der mysteriösen Kraft zu befreien. Dieses Third-Person-Adventure verlangt Dir alles ab und ist nur dann zu meistern, wenn Du das Zusammenspiel mehrerer übernatürlicher Fähigkeiten perfekt beherrschst.

Desperados III (Android, Konsole und PC) – 21. Januar

Mit Desperados III erscheint die lang erwartete Fortsetzung von Desperados: Wanted Dead or Alive. In dem von Taktik geprägten Stealth-Game triffst Du auf spannende Charaktere, die sinnbildlich für den Wilden Westen stehen. Dein persönliches Abenteuer führt Dich von authentischen Kleinstädten über gefährliche Sumpf- und Flussufer bis hin zum ultimativen Showdown – mit der Waffe im Anschlag.

Donut County (Android, Konsole und PC) ID@Xbox – 21. Januar

Donut County ist ein Story-basiertes Puzzle-Spiel, in dem Du die Rolle eines immer größer werdenden Lochs einnimmst. Nimm den niedlichen Charakteren, die Du auf Deiner Reise triffst, ihren Müll ab und entsorge ihn im großen Loch.

Outer Wilds (Android) ID@Xbox – 21. Januar

Das Sonnensystem ist so mystisch wie gefährlich und es liegt in Deiner Hand, die schier endlosen Weiten des Alls zu erforschen. Nutze Dein eigenes Raumschiff, Dein Jetpack und Deine Vermessungssonde, um Geheimnisse zu entschlüsseln und womöglich sogar Audiosignale aus weiter Ferne zu empfangen.

Cyber Shadow (Android, Konsole und PC) ID@Xbox – 26. Januar

Die Syntheten haben die Welt erobert. Shadow, der einzige Überlebende seines Clans, macht sich nach einem verzweifelten Hilferuf auf, den Grund des Niedergangs zu finden. Bahne Dir Deinen Weg durch die Ruinen von Mekacity, um die uralten Kräfte des Clans zu entschlüsseln und die Welt von ihrem Leiden zu erlösen.

The Medium (Xbox Series X|S und PC) ID@Xbox – 28. Januar

Im Xbox Game Pass ab dem ersten Tag verfügbar! In The Medium löst Du ein dunkles Geheimnis, das sich nur durch ein Medium entschlüsseln lässt. Du findest Dich in einem verlassenen Hotel-Ressort wieder, wo Du mithilfe Deiner übernatürlichen Fähigkeiten zutiefst beunruhigende Geheimnisse aufdeckst. Dabei tauchst Du in zwei unterschiedliche Welten ein, in denen ungelöste Rätsel und unheimliche Gespenster auf Dich warten.

Yakuza 3 Remastered (Android, Konsole und PC) – 28. Januar

Mit dem Ziel, ihre blutige Vergangenheit hinter sich zu lassen, verlassen Kazuma Kiryu und seine Adoptivtochter Haruka Sawamura die unbarmherzigen Straßen von Kamurocho, um auf der Insel Okinawa das Morning Glory Waisenhaus zu leiten. Trotz seiner friedlichen Absichten werden Kiryu und das Waisenhaus bald in einen tödlichen Machtkampf verwickelt. Gelingt es Kiryu, das Kinderheim zu retten und seiner Vergangenheit ein für alle Mal zu entkommen?

Yakuza 4 Remastered (Android, Konsole und PC) – 28. Januar

Nach einem Mord auf dem Territorium des Tojo-Clans nimmt eine kleine Untergruppierung des Clans die Ermittlungen auf. Entscheide Dich für einen der vier Protagonisten Kazuma Kiryu, Masayoshi Tanimura, Shun Akiyama und Taiga Saejima und tauche in eine verborgene Welt aus Geld, Macht, Status und Ehre ein, um die mysteriöse Strippenzieherin hinter den Taten dingfest zu machen. Mit gefährlichen Gegnern, die zum Schutz ihrer Geheimnisse töten würden, wirft die Suche jedoch mehr Fragen als Antworten auf.

Yakuza 5 Remastered (Android, Konsole und PC) – 28. Januar

Kazuma Kiryus neues Leben als unscheinbarer Taxifahrer findet ein jähes Ende, als der Friedensschluss zwischen dem Tojo-Clan und der Omi-Allianz urplötzlich zerbricht. Der Drache von Dojima muss sich erneut mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Um diejenigen zu schützen, die ihm wichtig sind, kehrt er in die kriminelle Unterwelt zurück. Mit fünf spielbaren Protagonisten in fünf Großstädten hilfst Du Kiryu und seinen Verbündeten bei ihrem Vorhaben, sich in der korrupten Unterwelt zurechtzufinden und eine verheerende Eskalation zu verhindern.

What Remains of Edith Finch (Android) ID@Xbox – Ab sofort verfügbar

What What Remains of Edith Finch erzählt mehrere Kurzgeschichten über eine Familie aus dem Bundesstaat Washington. Du schlüpfst in die Rolle von Edith, die ihrer Familiengeschichte auf den Grund geht und dabei herausfindet, warum sie die letzte Überlebende ihrer Familie ist.

Age of Empires II: Definitive Edition Lords of the West DLC– 26. Januar

Mit dem Xbox Game Pass sparst Du 10 Prozent beim kommenden Age of Empires II: Definitive Edition DLC Lords of the West, das am 26. Januar erscheint.

Rainbow Six Siege Road to S.I. – 21. Januar

Ab dem 21. Januar beweist Du Dich mit deinem Team im neuen Rainbow Six Siege Invitational 2020 Event, Road to S.I., und kämpfst um den Meistertitel. Game Pass Mitglieder und alle anderen Spieler können von zu Hause aus am Standard Track teilnehmen und jeden Operator spielen – auch die, die man nicht im Stadion besitzt. Weitere Details dazu findest Du hier.

Smite – 26. Januar

Smite Season 8 beginnt am 26. Januar. Ab mit Dir aufs Schlachtfeld mit dem Season 8 Starter Pass, der neue Götter, Skins und mehr enthält.

Den ganzen Januar über verdoppelt Team Xbox die Punkte, die Du Dir mit Ultimate Quests für EA Play und Xbox Series X|S optimierte Titel verdienst. Diese Happy Hour gilt natürlich auch für Xbox One! Wie wäre es denn zum Beispiel mit dieser Ultimate Quest für doppelte Punkte?

Auch wenn sich die unten aufgeführten Spiele bald aus dem Xbox Game Pass verabschieden, hast Du noch etwas Zeit, letzte Aufgaben zu erledigen oder Dich nochmal an dem einen oder anderen Speed-Run zu versuchen! Denk daran, dass Du diese Spiele auch kaufen kannst und mit dem Xbox Game Pass dabei bis zu 20 Prozent sparst.

Ab 29. Januar gehen:

Neue Spiele, Spiele, die Du bisher verpasst hast, mehr Vergünstigungen und mehr Quests – das alles sicherst Du Dir mit dem Xbox Game Pass Ultimate. Sei schnell und upgrade Deine Mitgliedschaft bis zum 25. Januar, um in den ersten 3 Monaten jeweils nur einen Euro zu bezahlen. Folge unserem Twitter- und Instagram Account für mehr News über Neuerscheinungen im Xbox Game Pass – den deutschen Xbox Game Pass für PC Kanal auf Twitter findest Du hier.