PM: Alle neuen Games, die 2021 exklusiv für Deine Xbox erscheinen (Microsoft Xbox Wire)

Für alle Xbox-Fans wird 2021 ein fantastisches Jahr, denn mit Xbox Series X und Xbox Series S starten wir in die nächste Generation des Gaming!

Natürlich dreht sich auch in diesem, wie in jedem Jahr, alles um die neuesten Spiele. 2021 nutzen Spieleentwickler auf der ganzen Welt die Leistung von Xbox Series X|S noch effektiver nutzen und bieten Dir eine riesige Vielfalt an Inhalten – für jede Art von Gamer. Welche brandneuen Titel von unseren talentierten Partnern und kreativen Teams bei Microsoft auf Dich warten, erfährst Du in diesem Artikel.

Adios ist ein filmisch aufgebautes First-Person-Game, in dessen Fokus eine komplizierte Entscheidung des Hauptcharakters steht: Du bist nicht mehr länger damit einverstanden, dass die Mafia ihre Opfer an Deine Schweine verfüttert. Als Dein alter Freund – ein Auftragskiller – mit seinem Handlanger ankommt, um eine weitere Leiche abzuliefern, stellst Du klar, dass ihr miteinander fertig seid. Dein Freund akzeptiert Deinen Ausstieg allerdings nicht, denn für ihn existiert so etwas wie Aufhören nicht. Deshalb versucht er Dich davon zu überzeugen, dass Du damit einen fatalen Fehler begehst. Ganz egal, wie Du Dich auch entscheidest: Deine Reaktion wird den Rest Deines Lebens bestimmen.

Beethoven & Dinosaur sind die Entwickler des neuen Action-Adventures, das Annapurna Interactive auf dem Markt gebracht hat. The Artful Escape erzählt die Geschichte von Francis Vendetti, der sich auf eine multidimensionale Reise begibt, um seine eigene Bühnenpersönlichkeit zu erschaffen. Am Vorabend seines ersten Auftritts kämpft Francis mit dem Vermächtnis einer toten Volkslegende und den kosmischen Irrwegen seiner eigenen Vorstellungskraft. The Artful Escape ist ein abenteuerliches und musikalisches Spiel in der Art eines Laser-Licht-Battles mit atemberaubender Grafik und fantastischer Musik.

Der Megakonzern The Ascent Group, dem Du und Deine Mitspieler angehören, kollabiert. Verwirrung und Chaos brechen aus, Sicherheit und Ordnung geraten durcheinander und ohne jeglichen Schutz ist jeder auf sich allein gestellt. Nimm das Schicksal der Heimat in die Hand, indem Du Gangs und feindliche Konzerne davon abhältst, die Macht zu übernehmen und herausfindest, was wirklich passiert ist. Das Solo- und Koop-Action-Rollenspiel, das in einer Cyberpunk-Welt spielt, wurde von Neon Giant entwickelt und von Curve Digital veröffentlicht. The Ascent läuft mit 60 Frames per Second (FPS) sowie 4K auf Xbox Series X und liefert ein atemberaubendes Gameplay-Erlebnis.

In The Big Con lässt Du Deine Jugend aufleben. In dem neuen Abenteuerspiel ziehst Du als Teenager quer durchs Land, um die Videothek Deiner Familie zu retten. In klassischen Stil der 90er redest und stiehlst Du Dich mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Gaunereien bis an Dein Ziel. Du schlüpfst dabei in die Rolle von Ali, einer Schülerin der High-School, die aus dem Band-Camp abgehauen ist, um sich an den Kredithaien zu rächen, die die Videothek ihrer Mutter bedrohen. Vielleicht profitierst Du auf Deinem Weg vom aktuellen Plüschtier-Sammelwahn und lernst den ein oder anderen interessanten neuen Freund kennen.

Mit 650 Millionen registrierten Spielern in seiner 10-jährigen Geschichte ist Crossfire eines der meistgespielten PC-Spiele der Welt. Jetzt erscheint die legendäre Franchise als rasanter First-Person-Shooter mit einer Vielzahl an aufregenden Mehrspielermodi und einer spannend inszenierten Kampagne auf Xbox. Du gehst dem globalen Konflikt zwischen den beiden furchteinflößendsten privaten Militärfraktionen der Welt, Black List und Global Risk, auf den Grund. Dabei entscheidest Du Dich für eine Seite und kämpfst in dem epischen Konflikt gegen andere Spieler. Dank der verschiedenen Mehrspielermodi, die Bekanntes und Neues vereinen, ist für jeden Spieler etwas dabei.

Du schnappst Dir Deinen Schläger, klaust ein Auto und nimmst es mit den Schrecken der Route 666 auf. Top-Down-Fahrt und Survival-Horror treffen in dem innovativen neuen Spiel von Team Fanclub aufeinander. Dead Static Drive handelt von einem aufreibenden Roadtrip, der extreme Umstände und emotionale Reaktionen der Charaktere für Dich bereithält. Du wählst selbst, wem Du vertraust, während Du gegen grauenhafte Ereignisse ankämpfen musst, die sich hinter alltäglichen Situationen verbergen.

In Echo Generation geht es um eine Bande von Kindern, die übernatürliche Abenteuer erlebt, während sie in ihrer Heimatstadt mysteriöse und übernatürliche Ereignisse untersucht. Dass diese ihr Leben für immer verändern werden, wissen Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Story spielt im Sommer 1993, in dem es so scheint, als ob die Welt Dir gehört und alles möglich ist. Du lässt die Schule hinter Dir und machst Dich auf den Weg, Deine Heimatstadt zu erkunden. Das Ziel: ein mysteriöses Objekt, das im nahegelegenen Maisfeld abgestürzt ist. Wirst Du dem Übernatürlichen trotzen und Wahrheit aufdecken?

ExoMecha ist ein kostenloser, kompetitiver Online-First-Person-Shooter, der auf dem kürzlich entdeckten Planeten Omecha spielt. Dort kämpfen mehrere Spezies aus der ganzen Galaxie in der Hoffnung gegeneinander, die Kontrolle über die reichlich vorhandenen Ressourcen des Planeten zu erlangen. ExoMecha bietet ein fesselndes Erlebnis, das dank der hochwertigen Grafik, spezieller Gadgets und Fähigkeiten sowie einem flexiblen Gameplay, inklusive riesiger Mechs und extremer Bosskämpfe in Erinnerung bleibt.

Alles beginnt mit einem seltsamen Signal und einem außerirdischen Raumschiff. Exo One nimmt Dich mit auf eine schwerelose, interplanetarische Reise durch Raum und Zeit, die Teil einer mysteriösen Geschichte ist. Du machst Dir ein einzigartiges System aus Traversen zunutze und bewegst Dich durch rätselhafte, trostlose Landschaften, wie Du es noch nie zuvor getan hast. Du nutzt die Schwerkraft und jede Menge Schwung, um gewaltige Geschwindigkeiten und atemberaubende Höhen zu erreichen. Exo One verfügt über atmosphärische Grafiken, die mit Soundeffekten aus einer anderen Welt und einem hypnotischen E-Gitarren-Soundtrack verschmelzen – ein wirklich außerirdisches Erlebnis.

Ein ganz neues Abenteuer von den Schöpfern der SteamWorld-Franchise: Zwei Freunde reisen mit ihrer kleinen Truppe Plünderer auf der Suche nach Ressourcen von einem Weltraumfelsen zum nächsten um Ressourcen zu ernten und anschließend zu verkaufen. Eines Tages landen sie auf einem Planeten, der aus der Ferne tot aussieht, aber in Wahrheit von einem schleimigen Parasiten bedeckt ist, der nach und nach die Natur zerstört. Du triffst auf furchterregende Feinde und herausfordernde Rätsel auf der Suche nach dem Geheimnis dieses riesigen, vergessenen Planeten.

Die legendäre Halo-Serie kehrt zurück, mit ihrer bisher umfangreichsten Master Chief-Kampagne. Als alle Hoffnung verloren ist und das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel steht, ist der Master Chief bereit, sich dem skrupellosesten Feind zu stellen, dem er je gegenüberstand. In der Rüstung des größten Helden der Menschheit erlebst Du ein episches Abenteuer und erkundest endlich das wahre Ausmaß des Halo-Rings. Halo Infinite ist das wohl ambitionierteste Halo-Spiel aller Zeiten, mit einer Welt, die um ein Vielfaches größer ist als die letzten beiden Halo-Spiele zusammen. Du erforschst ein weites Land voll unermesslicher Naturwunder und Mysterien. Die Fortsetzung der Master Chief-Saga heißt sowohl treue Fans willkommen als auch Spieler, die das Franchise bisher noch nicht kannten.

The Last Stop ist ein neues Spiel von Variable State, den Machern des preisgekrönten Virginia. Das Single-Player- und Third-Person-Abenteuer spielt im heutigen London, wo Du drei verschiedene Charaktere übernimmst, deren Welten während eines übernatürlichen Ereignisses aufeinanderprallen. In den drei verschiedenen Geschichten lernst Du Donna kennen, eine verrückte High-School-Schülerin, die sich in ihrem Leben zu Hause gefangen fühlt; John, einen überarbeiteten alleinerziehenden Vater; und Meena, eine ehrgeizige Karrieristin, die darum ringt, in ihrer Familie die gleiche Zufriedenheit zu finden wie im Nervenkitzel ihrer Arbeit.

Es ist der 1. September 1986. Du schlüpfst in die Rolle der Mittvierzigerin Meredith Weiss, die aus der Großstadt in ihren ruhigen Heimatort zurückkehrt. Sie macht eine Pause von ihrer stressigen Karriere in einer Softwarefirma, um für ihren Vater – den örtlichen Postboten – einzuspringen. Während ihres zweiwöchigen Aufenthalts im schönen Providence Oaks, Oregon, trifft sie auf ein paar bekannte Gesichter, aber auch auf viele neue Leute. Du entscheidest, mit wem sie spricht und mit wem sie sich anfreundet (oder sogar eine romantische Beziehung beginnt). Was auch immer passiert, am Ende ihres Aufenthalts musst Du entscheiden: Zurück zu ihrem anspruchsvollen Job in der Großstadt oder in dem Ort bleiben, in dem sie aufgewachsen ist?

Little Witch in the Woodsist ein Fantasy-Rollenspiel über das Leben einer jungen Hexe. Du übernimmst die Rolle von Ellie, einer kleinen Hexe, die gerade in einer neuen Stadt angekommen ist und Teil eines Hexenhauses werden soll. Als Du ankommst, scheint die Stadt aber fast unbewohnt zu sein und das Hexenhaus ist baufällig. Dein Ziel ist es, die Hexerei zu erlernen, indem Du als Lehrling im Hexenhaus Zaubertränke studierst und Materialien aus dem ganzen Land sammelst. Verwandle die baufällige Hütte in einen magischen Ort voller einzigartiger Erlebnisse.

In diesem psychologischen Horror-Spiel entdeckst Du aus der Third Person-Perspektive heraus ein dunkles Geheimnis, das nur ein Medium enträtseln kann. Du reist in ein verlassenes kommunistisches Resort und nutzt Deine übersinnlichen Fähigkeiten, um dort zwei Realitäten gleichzeitig zu erkunden. Decke verstörende Geheimnisse auf, löse knifflige Rätsel und überstehe Begegnungen mit unheimlichen Geistern. Du tauchst in eine zweideutige Geschichte ein, in der nichts so ist, wie es scheint. Als Medium kannst Du mehr sehen, hören und erleben als andere – und mit jeder neuen Perspektive verändert sich Deine Wahrnehmung davon, was im Niwa-Resort wirklich passiert ist.

Der Microsoft Flight Simulator, eine der beliebtesten Simulationsreihen auf Windows 10 PC, landet diesen Sommer auch auf Xbox Series X|S. In einer unglaublich realistisch simulierten Welt fliegst Du hochdetaillierte Flugzeuge vom Leichtflugzeug bis zum Großraumjet. Du erstellst Deinen eigenen Flugplan und erkundest den gesamten Planteten – bei Tag und bei Nacht, bei realistischen und herausfordernden Wetterbedingungen. Nach der PC-Version bekommen jetzt auch Xbox Series X|S User alle Welt-Updates und DLC-Bundles für den authentischsten und realistischsten Flugsimulator, den Microsoft je geschaffen hat.

Das ist zwar kein Spiel exklusiv für die Konsole, aber es erscheint im Xbox Game Pass, weshalb es in dieser Liste nicht fehlen darf. Razputin Aquato, der Held des beliebten DoubleFine Productions-Platformers Psychonauts, feiert in dieser action- und humorgeladenen Fortsetzung seine Rückkehr. Als ausgebildeter Akrobat und mächtiger junger Hellseher hat Raz endlich seinen Lebenstraum verwirklicht, der internationalen Hellseher-Spionage-Organisation Psychonauts beizutreten. Aber diese übersinnlichen Superspione sind in Schwierigkeiten. Seit ihr Anführer entführt wurde, ist er nicht mehr derselbe – und was noch schlimmer ist: Im Hauptquartier gibt es einen Maulwurf. Raz muss seine Kräfte einsetzen, um den Verräter zu stoppen, bevor es ihm gelingt, den mörderischen Bösewicht Maligula von den Toten auferstehen zu lassen.

Die Schule ist aus! Wir treffen uns in einem leeren Klassenzimmer für ein großes Abenteuer mit einem aufstrebenden jungen Spieleentwickler und seinem ganz eigenen Rollenspiel (RPG). Du wirst von seinen handgezeichneten Kreationen begeistert sein, die Dich in eine magische Welt der Fantasie mitnehmen – auf Xbox Series X und Xbox Series S exklusiv mit Smart Delivery!

Sable ist eine atmosphärische Entdeckungsreise rund um das Erwachsenwerden in einer eindrucksvoll gerenderten Open World-Wüste. In der Rolle der jungen Sable begibst Du Dich auf einen ganz persönlichen Trip über einen fremden Planeten und erkundest uralte Monumente, verfallene Architektur und aus dem Kosmos gefallene Schiffe. Du lernst die Geschichte seiner Bewohner und ihren Platz in der Welt kennen. Nur ein wissbegieriger Geist wird die Lektionen verstehen, die an den sandigen Rändern des geheimnisvollen Planeten zu finden sind: Lektionen über das Leben, die Familie und darüber, Teil von etwas noch Größerem zu sein.

Scorn ist ein atmosphärisches Horror-Abenteuer aus der Ego-Perspektive, das in einem albtraumhaften Universum spielt. Das Game basiert auf der Idee, völlig unvorbereitet in eine Welt geworfen zu werden. Isoliert und verloren befindest Du Dich in einer traumähnlichen Umgebung, deren verschiedene Regionen Du auf non-lineare Weise erkundest. Jeder Ort hat sein eigenes Thema, seine eigenen Rätsel und Charaktere, die gemeinsam eine zusammenhängende Welt schaffen. Du wirst schnell lernen, dass sogar die unheimliche Umgebung selbst ein Charakter ist.

Ein surreales Abenteuer-RPG über Träume und wie sie die Realität widerspiegeln: Du schlüpfst in die Rolle von Thalia, einer traumatisierten Frau, die im Koma liegt. Deine Reise führt Dich zu den Albträumen, die Dich am Erwachen hindern, und Du musst herausfinden, wie Du in diese Situation geraten bist. She Dreams Elsewhere erzählt eine tiefgreifende Geschichte von Emotionen, psychischer Gesundheit und Identität. Eine surreale, visuell beeindruckende Welt voller Geheimnisse fordert die Spieler heraus, jedes einzelne Detail zu erforschen.

Inspiriert vom Snowboard-Klassiker Amped, reist Du in Shredders zu den coolsten Pisten, Freeride-Spots und Snowparks, um den Rausch der Freestyle-Abfahrt zu erleben. Shredders bietet eine perfekte Mischung aus Spaß und Realismus verknüpft mit einer sozialen Komponente. Auch wenn die Entwickler sagen, Shredders habe ein Multiplayer-Herz, kannst Du auch alleine den Berg bezwingen, wenn Du es bevorzugst. Wir sehen uns auf der Piste!

Song of Iron ist ein stimmungsvolles, herausforderndes Action-Adventure. Eine Reise in eine dunkle nordische Welt voller Geheimnisse und Gefahren, die Dich weit über das Land der Mythen zur Heimat der Götter führt. Du kämpfst mit Menschen, Monstern und der Natur selbst in einem düsteren Abenteuer voll intensiver und gefährlicher Konfrontationen. Du hast Bogen, Axt und Schild, um Dich zu verteidigen, aber sei vorsichtig: Waffen können verloren gehen, Pfeile gehen zur Neige und Schilde gehen zu Bruch.

Tunic ist ein actionreiches Abenteuer über einen kleinen Fuchs in einer großen Welt, der die Landschaft erkundet, Monster bekämpft und Geheimnisse entdeckt. Tunic erweckt dabei das Gefühl klassischer Action-Adventures. Auf dem Weg durch diese faszinierende neue Welt untersuchst Du einzigartige Funde, erlernst raffinierte Kampftechniken und lüftest obskure Geheimnisse.

Twelve Minutes ist ein interaktiver Thriller, in dem Film und Game miteinander verschmelzen. Ein Ensemble außergewöhnlicher Schauspieler (u.a. James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe) erwecken die komplexen Charaktere dieser spannungsgeladenen Geschichte zum Leben. Ein romantischer Abend mit Deiner Frau verwandelt sich in eine gewalttätige Invasion, als ein Mann in Dein Haus einbricht, Deine Frau des Mordes beschuldigt und Dich ermordet… Doch dann wachst Du auf und stellst fest, dass Du in einer zwölfminütigen Zeitschleife feststeckst und dazu verdammt bist, den Horror dieses Abends immer und immer wieder durchzumachen.

Unexplored 2 ist ein Action-RPG, das das Spielgefühl eines analogen Tabletop-RPGs auf Deine Konsole bringt. Du erforschst wunderschöne Landschaften und entdeckest verborgene Wunderwerke. Begegne magischen Kreaturen und gefährlichen Gegnern, treffe mutige Entscheidungen und vertraue auf Dein Glück. Dank des einzigartigen Legacy-Systems, prozedural generierten Welten und einem reichhaltigen Storytelling ist Unexplored 2: The Wayfarer’sLegacy ein unvergessliches Abenteuer.

Die Entwickler der preisgekrönten Franchise Warhammer: End Times – Vermintide und Warhammer: Vermintide 2 bieten mit Warhammer 40.000: Darktide ein actionreiches Koop-Spiel für bis zu vier Spieler, das in der Hive-Stadt Tertium spielt. Zusammen mit Deinen Freunden kämpfst Du in diesem neuen Spiel gegen Horden von Feinden. Darktide baut auf dem hochgelobten Nahkampf von Vermintide2 auf und führt dazu ausgewogenes Gunplay ein. Meistere die Balance zwischen Fern- und Nahkampf, um Dich durch eine Vielzahl von Gegnern zu kämpfen und die Wirkung deines Schwertschwungs und des lodernden Feuers Deiner Lasgun zu spüren.

Ein Hirsch und sein Rehkitz begeben sich auf eine Reise durch eine verlassene, unbekannte Welt, um nach Hause zu finden. Das Third Person-Abenteuer wird von Anthony Tan entwickelt und mit Musik von Aivi & Surasshu untermalt, den Komponisten der Serie Steven Universe. Löse das Geheimnis von Cat Town, entkomme einem Wolfsrudel und entfache Dein Licht, um eine Welt zu erkunden, voll mit Relikten der alten Götter: den Menschen.

In diesem actionreichen Abenteuer rund um Kindheitsfantasien übernimmst Du das Kommando über einen magischen Schwarm kurioser Kreaturen. Du kämpfst gegen gefährliche Wildtiere und übernatürliche Feinde, erschaffst neue Wege und entdeckst die Geheimnisse einer einzigartigen, abgeschiedenen Welt, die voller alter Überlieferungen ist. Wälder, Höhlen, Küsten, alte Schreine – der tiefe Wald ist voller Rätsel, die gelöst werden wollen, und voller Geheimnisse, die darauf warten, aufgedeckt zu werden.

Die Spiele sind zwar technisch gesehen nicht exklusiv, aber sie sind zum ersten Mal für Xbox und Xbox Game Pass verfügbar, weshalb sie in dieser Liste nicht fehlen dürfen. Die Yakuza-Spiele sorgen in jüngster Zeit für jede Menge Aufsehen bei Xbox – vor allem nachdem die jüngsten Titel im letzten Jahr im Xbox Game Pass erschienen sind und das von Kritikern gelobte Yakuza Like a Dragon zusammen mit Xbox Series X|S auf den Markt kam. In diesem Monat erscheint The Yakuza Remastered Collection im box Game Pass und vereint Yakuza 3, Yakuza 4 und Yakuza 5. Im März hält auch Yakuza 6: The Song of Life Einzug in den Service und schließt die Kazuma Kiryu-Storyline der Yakuza-Saga ab. Schon bald bist Du in der Lage, die gesamte Saga des Drachen von Dojima – von Yakuza 0 bis Yakuza 6 – mit nur einem einzigen Xbox Game Pass-Abonnement zu spielen!