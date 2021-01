PM: Dead Cells eine Woche lang gratis auf Nintendo Switch ausprobieren – 26. Januar bis 1. Februar (Cosmocover)

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Dead Cells eine Woche lang gratis auf Nintendo Switch ausprobieren – 26. Januar bis 1. Februar

– Nichts ist kostenlos, außer der Tod – Zur Gratis-Woche kommen zudem tolle Rabatte und ein bereits vorbestellbares Bundle –

Bordeaux, Frankreich – 19. Januar 2021 – Motion Twin und Evil Empire geben bekannt, dass das preisgekrönte Dead Cells für „Nintendo Switch Online“-Mitglieder bald sieben Tage lang kostenfrei auf der Nintendo Switch ausprobiert werden kann. Dead Cells gilt als eines der besten Roguelites, hat bisher mehr als 3.5 millionen Kopien verkauft und 2018 dutzende “Spiel des Jahres”-Auszeichnungen und -Nominierungen erhalten.

Dead Cells ist ein Roguelite-Metroidvania, das in einem sich stets verändernden Schloss spielt, in dem sich Spielerinnen und Spieler dunklen Geheimnissen und tödlichen Wachen stellen müssen, während sie ständig der omnipräsenten Gefahr des endgültigen Todes entrinnen. Es gilt schwere Entscheidungen zu treffen, während man sich eine eigene Waffenkammer aus einer Vielzahl unglaublich vielseitiger Waffen und Fähigkeiten baut. Ein steter Strom an Updates (insgesamt 22), die sich an Fan-Feedback orientieren, hat Dead Cells seit dem Steam-Early-Access-Launch weiterentwickelt und sorgt dafür, dass das actiongeladene Abenteuer überraschend und belohnend bleibt.

Interessierte können 24,99€ sparen indem sie ab sofort in den Nintendo eShop gehen und den Pre-Load starten. Das Spiel wird dann ab dem 26. Januar für eine komplette Woche kostenlos spielbar sein. Gleichzeitig wird Dead Cells zudem auf PC, Switch, Xbox und PlayStation um 50% reduziert. Die Daten für dieses Angebot unterscheiden sich leicht zwischen den Plattformen, behaltet also die Plattform eurer Wahl im Auge.

Das neue Dead Cells: The Fatal Seed Bundle vereint beide Bezahl-DLCs Fatal Falls und The Bad Seed und kann auf der Switch momentan um 33 Prozent reduziert vorbestellt werden, bevor es am 26. Januar erscheint.

Der kommende Fatal Falls DLC bringt eine große Ladung neuer Inhalte mit sich, inklusive zweier neuer Mid-Game-Biome, einem neuen Boss und eine Reihe neuer Waffen und Items.

Über Motion Twin Motion Twin ist ein unabhängiges Spielentwicklungsstudio aus Frankreich, das 2001 gegründet wurde und den Roguelite-Action-Hit Dead Cells, der für PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch verfügbar ist, entwickelt hat. Motion Twin ist eine Arbeits-Kooperative, die Leidenschaftlich neue Spielerfahrungen erschafft.

Über Evil Empire Evil Empire ist der böse Spross einiger ehemaliger Motion-Twinner. 2018 in enger Zusammenarbeit mit Motion Twin gegründet fokussiert sich Evil Empire darauf originelle Inhalte für Dead Cells und neue IPs zu entwickeln.