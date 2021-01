Session: Nacon wird Publisher / Update 0.0.0.6 noch im Januar

PC XOne Xbox X

Seit September 2019 ist die Skateboarding-Simulation Session (im EA-Test, Note: 8.0) im Early Access verfügbar, die Xbox-One-Fassung steht seit Juni 2020 im Preview-Programm bereit. Bisher haben die Entwickler der creā-ture Studios den Titel im Eigenvertrieb in die Stores gebracht. Das soll sich nun allerdings ändern, denn mit Nacon hat man einen Publishing-Partner gefunden.

Aktuell arbeiten die Entwickler mit Hochdruck an Update 0.0.0.6, das massive Änderungen am Spielgefühl vornehmen soll. Beispielsweise wird die Physik-Engine komplett überarbeitet. Im Zuge der Bekanntgabe des Nacon-Deals haben die Entwickler auch durchblicken lassen, dass die neue Version noch im Januar 2021 erscheinen wird. Ob nur für den PC oder auch direkt auf Xbox One, das ist noch nicht bekannt.

Außerdem werden mit zukünftigen Updates auch weitere Profi-Skater ihren Weg in das Spiel finden. In einem Video stellen sich Daewon Song, Mark Appleyard, Billy Marks, Manny Santiago und Antiferg als Charaktere vor.