Wizards: Kostenloser Worms-Klon mit Zauberern startet in Early Access

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 16. Januar 2021 hat der Entwickler Tyler Hasman sein Multiplayer-Spiel Wizards offiziell in die Early-Access-Phase starten lassen. Wenn euch der Titel nichts sagt, dann ist er mit "Worms-Klon mit Zauberern statt Würmern" wohl am treffendsten beschrieben. Anstatt mit Waffen sprengt ihr eure Gegner mit Zaubersprüchen von den Karten, die ihr mit jeder Explosion ein kleines Stück mehr auseinandernehmt.

Wizards wird laut den aktuellen Plänen von Hasman auch nach dem Ende der Early-Access-Phase kostenfrei bleiben. Für Echtgeld könnt ihr lediglich neue kosmetische Objekte erwerben. Angesetzt ist der Early Access für etwa sechs bis zwölf Monate. Aktuell könnt ihr 5 Zauberbücher nutzen, in denen sich insgesamt 60 Zauber zum Einsatz finden. Im fertigen Spiel steigt die Anzahl auf 9 Bücher an, in denen sich dann insgesamt 108 Zauber befinden. Bereits enthalten ist außerdem ein Map-Editor, die selbst erstellten Karten dürft ihr über den Steam Workshop mit anderen Spielern teilen.