PM: UBISOFT STARTET DIE SECHSTE SAISON DES ENTREPRENEURS LAB PROGRAMMS FÜR START-UPS (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 19. Januar 2021– Ubisoft läutet die sechste Saison seines Entrepreneurs Lab Programms ein. Interessierte Start-Ups weltweit können sich ab sofort bis einschließlich 28. Februar mit ihren Projekten für die Bereiche "Blockchain" und "Positive Impact Entertainment" bewerben. Die ausgewählten Start-Ups können die Einrichtungen des Programmes in Frankreich (STATION F, den weltweit größten Campus für Start-Ups) und Singapur (Infocom Media Development Authority's Innovation Space PIXEL) nutzen.

Alle weiteren Infos zur sechsten Saison im englischsprachigen Dokument:

sowie in diesem Beitrag auf dem Ubisoft Blog: Ubisoft Entrepreneurs Program Season 6

Zudem haben im Rahmen des Ubisoft Graduate Program 2021 zum Abschluss stehenden Studierende sowie Alumni die Chance auf einen maßgeschneiderten Berufseinstieg in die Computerspielbranche. In diesem Jahr beteiligen sich aus Deutschland Ubisoft Berlin und Ubisoft Düsseldorf an dem weltweiten Förderprogramm. Alle, die interessiert sind, können sich nochbis zum 28. Februar 2021unter dieser Adresseauf einen der begehrten Plätze bewerben.

