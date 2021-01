Jörgspieltnicht

Teaser Statt euch zu verraten, was ich zuletzt spielte, geht es in dieser Folge darum, was ich zuletzt nicht spielte, genauer: nicht lange spielte. Und wieso. Aber eigentlich geht es um meine "Quest for 4X".

Ich dachte mir für den Einstieg dieser Spezialfolge, ich müsste vielleicht mal wieder (oder für den einen oder anderen auch erstmals) erklären, wie solche Jörgspielt-Folgen eigentlich entstehen. Es ist relativ unkompliziert: Ich muss dazu ein Spiel spielen! Das war es auch schon.



Die früheren Jörgspielts, denen mancher von euch hinterhertrauert wie der alte welke Mann seiner verlorenen Jugendliebe, bestanden eher aus "möglichst viel Name Dropping". Ich habe darin vor allem über Spiele geschrieben, die ich eh schon auf GG vorgestellt hatte, beispielsweise war jede Stunde der Kritiker dabei. Dazu oft auch einfach Previews oder sogar nur "kurz auf der Messe angespielt"-Kost. Möglichst viel Zeug halt. Dann kam irgendwann der Geheimtipp dazu, das war dann ein Spiel, das wir noch nicht behandelt hatten, das mir aber privat Freude bereitet hat. Und seit anderthalb Jahren oder so ist der Geheimtipp quasi Jörgspielt, nur dass es nicht immer ein Geheimtipp sein muss.



Was aber eine unabdingbare Voraussetzung für ein Jörgspielt ist: Ich muss erst ein Spiel spielen, die ich nicht eh schon für GamersGlobal teste/previewe. Wenn ich aber viele und große Sachen teste, so wie im letzten Jahr zwischen Mai und November, dann fällt das private Spielen schon mal aus. Dennoch hatten wir übrigens letztes Jahr die meisten Jörgspielts ever.



