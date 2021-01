Hitman 3: Level-Import zwischen Epic-Store und Steam nicht ab Launch

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Hitman 2 (im Test, Note 8.5) erlaubt es Besitzern des Vorläufers, den DLC mit den Levels des Vorgängers kostenlos zu aktivieren und herunterzuladen. Das diese Woche erscheinende Hitman 3 wirbt damit, neben den Umgebungen beider Vorgägner auch den Fortschritt aus Hitman 2 übertragen zu können.

Auf dem PC erscheint Hitman 3 am 20.1.2021 jedoch vorerst exklusiv im Epic Games Store. Der Pre-Launch-Guide auf der Seite des Entwicklers gab zunächst an, dass für Hitman 3 im Epic Games Store keine Inhalte aus der Steam-Version von Hitman 2 übertragen werden können. Inzwischen ruderte das dänische Studio zurück. In einer Ankündigung auf Twitter heißt es, dass garantiert kein Spieler die Vorgänger erneut kaufen müsse, um deren Inhalte zu importieren. Allerdings wird das Import-Feature auf dem PC erst in den kommenden Wochen nachgeliefert. Als Ausgleich würden alle, die Hitman 3 im Epic Games Store in den ersten 10 Tagen ab Launch kaufen, kostenlos die Levels aus Hitman in Form des DLC "Hitman GOTY All Access Pass" bekommen. Wer keinen der beiden direkten Vorgänger besitzt, kann die Access-Pass-DLCs regulär kaufen und kann somit deren Areale in Hitman 3 spielen.

Im inzwischen aktualisierten Pre-Release-Guide wird der Import-Vorgang genauer erklärt, allerdings sind so einige Details je nach Version zu beachten. So werden alle Inhalte nur direkt aus Hitman 2 auf Hitman 3 übertragen. Der Import eures Fortschritts soll via Web-Browser über euren IOI-Account abgewickelt werden und soll nur einmalig gestartet werden können. Auf Konsolen soll es automatisch erkannt werden, wenn die digitale Fassung von Hitman 2 installiert ist und damit der Download der entsprechenden DLCs mit den Levels kostenlos zur Verfügung stehen. Bei der Disc-Version müssen sie dagegen aus dem Menü von Hitman 2 geladen werden. Auch um die Levels aus Teil 1 kostenlos zu importieren, müssen die entsprechenden DLCs für Hitman 2 im Besitz sein. Der Import gilt nicht Hersteller-übergreifend. Ihr könnt also nicht mit einer Xbox-One-Version von Hitman 2 Inhalte auf Hitman 3 für PS4 übertragen. Spielt ihr Hitman 3 auf Nintendo Switch, müsst ihr die Access Passes in jedem Fall kaufen. Auf Stadia wird schließlich komplett automatisch erkannt, welche Hitman-Ableger ihr besitzt und deren Levels entsprechend verfügbar gemacht.