MoMoCa #379

Teaser Agent 47 schleicht wieder aus der Welt der Auftragsmörder in unsere SDK nebst Test. Was die Woche noch so bringt und welche Zeitfresser uns das Wochenende verkürzt haben, hört ihr von Jörg und Hagen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Trotz sich auftürmender Schneemassen ist Jörg mit Hundeschlittenstaffel in die Putzbrunner Eisöde getreckt, während Hagen gemütlich aus dem Bett – äh, aus dem Homeoffice podcastet (und dabei das Mikro nicht weit genug vom rödelnden Macbook-Lüfter entfernt aufgestellt hat...). Die beiden reden nicht nur davon, was wir diese Woche noch auf GamersGlobal für euch geplant haben, sondern auch über blutbasierten Pflanzendünger für Naturheilkunde in der russischen Steppe und darüber, wie viele Stolpersteine Jörg dabei im Weg standen, bis seine Armee im faszinierenden Jahr 9000 endlich neue Waffen bekam. Alle Themen im Überblick: