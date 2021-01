GG-Community-Awards 2020: Überraschung des Jahres // Top 10

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bis zum 10. Januar hattet ihr die Möglichkeit, im Rahmen der GamersGlobal-Community-Awards 2020 in den Kategorien „Spiel des Jahres“, „Enttäuschung des Jahres“ und „Überraschung des Jahres“ eure Stimmen abzugeben. Aus organisatorischen Gründen standen jene 100 Titel zur Abstimmung, die von GamersGlobal in den vergangenen zwölf Monaten getestet worden waren.

Die Ergebnisse der GG-Community-Awards liegen nun vor. In diesem Beitrag stellen wir euch den Titel vor, der die Überraschung des Jahres 2020 darstellt, hinzu kommen natürlich der zweite und dritte Platz sowie die Ränge vier bis zehn. Am Mittwoch (20.1.) folgen die Top 10 in der Kategorie „Enttäuschung des Jahres“, gefolgt von der Rubrik „Spiel des Jahres“ am Samstag (23.1.).

Bei der Abstimmung zur „Überraschung des Jahres“ wurden 292 Stimmen abgegeben.

Platz 1: Hades (GG-Wertung: 9.0)

Mit einem recht deutlichen Abstand zum zweiten Platz wurde Hades von der GG-Community mit 42 Stimmen (14,4 Prozent) zum Sieger in dieser Kategorie gekürt. Das Spiel von Supergiant Games konnte damit die sogenannten AAA-Titel hinter sich lassen. Im Meinungskasten unseres Tests schreiben wir unter anderem:

Es macht große Freude, [sich] mit den unterschiedlichen göttlichen Gaben und Waffen durch die Gegnerwellen zu kämpfen und die Begegnungen mit den Bossen zu bestreiten. Dem Entwicklerstudio ist zudem das Kunststück einer ausgewogenen Balance gelungen: Viele (mächtige) Fähigkeiten und Waffen-Verstärkungen stehen [...] zur Verfügung, einfach so aus der Unterwelt spazieren kann [man] jedoch nicht.

Platz 2: Ghost of Tsushima (GG-Wertung: 9.0)

Der zweite Platz bei der Überraschung des Jahres 2020 geht an das PS4-exklusive Ghost of Tsushima. Für den Open-World-Actiontitel des Studios Sucker Punch entschieden sich 21 Umfrageteilnehmer beziehungsweise 7,2 Prozent. Im Meinungskasten unseres Tests schreibt Jörg Langer unter anderem:

Ghost of Tsushima ist sehr gut geworden und hat meine Hauptsorge, dass mir die Kämpfe zu schwer sein könnten, zum Glück nicht erfüllt. [...] Ghost of Tsushima sieht traumhaft aus! Nicht im direkten Vergleich mit einem Präsentationshammer wie Last of Us 2, wenn man auf Mimik oder Texturqualität achtet. Aber als Spielwelt, die von ihren Lichtstimmungen und dem erwähnten ganzen Zeug in der fast immer windigen Luft lebt.

Platz 3: Cyberpunk 2077 (GG-Wertung: 10)

Ganz knapp am zweiten Platz vorbeigeschrammt ist Cyberpunk 2077, das somit den dritten Rang einnimmt. Für das von GamersGlobal mit der höchsten Wertung bedachte Spiel von CD Projekt Red stimmten 20 User (6,2 Prozent). Im Meinungskasten unseres Tests schreibt Dennis Hilla unter anderem:

Cyberpunk 2077 [ist] ein fantastisches Stück Software, das sich mit jeder Nebenmission mehr in mein Herz gehackt hat. Daher an dieser Stelle nochmal der dringende Appell an euch: Nehmt euch Zeit für das Spiel. Sonst verpasst ihr eine Erfahrung, die es in dieser Form nur alle paar Jahre gibt. Wenn überhaupt.

Plätze 4 bis 10

Das Verfolgerfeld bei der Überraschung des Jahres 2020 umfasst sowohl Titel kleinerer als auch großer Studios, wobei letztgenannte in der Mehrzahl sind. Während es das Casual Game Fall Guys - Ultimate Knockout auf den vierten Platz geschafft hat, sind zum Beispiel der Solopart von Star Wars - Squadrons oder Wasteland 3 auf dem siebten beziehungsweise neunten Platz anzutreffen.