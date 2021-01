Nintendo Switch verbucht zweiterfolgreichstes Jahr einer Konsole in USA

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nintendo Switch ab 374,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Nintendo Switch war 2020 die kommerziell erfolgreichste Konsole in den Vereinigten Staaten. Das geht aus einer Markterhebung der NPD Group hervor. Deren Mitarbeiter Matt Piscatella veröffentlichte auf Twitter einige Statistiken aus dem Zahlenwerk. So war die Switch nicht nur die meistverkaufte Konsole in den USA, sondern auch diejenige, die am meisten Umsatz generiert hat. Es war in dieser Hinsicht das erfolgreichste Jahr einer Konsole seit 2008, als die Verkäufe der Wii alles in den Schatten stellten. Leider hat Piscatella keine genauen Verkaufs- oder Umsatzzahlen angegeben. Er erwähnte lediglich, die gesamte Branche habe allein im Dezember 7,7 Milliarden $ umgesetzt. Zudem veröffentlichte er die meistverkauften Spiele des Jahres:

Call of Duty Black Ops - Cold War Call of Duty - Modern Warfare Animal Crossing - New Horizons Madden NFL 21 Assassin's Creed Valhalla The Last of Us 2 Ghost of Tsushima Mario Kart 8 Deluxe Super Mario All-Stars Final Fantasy 7 Remake

Der Erfolg von Nintendo ist auch vor dem Gesichtspunkt bemerkenswert, dass die einzigen größeren Neuerscheinungen für die Switch letztes Jahr Animal Crossing - New Horizons und Hyrule Warriors - Zeit der Verheerung waren. Gerade ersteres dürfte ein großer Hit gewesen sein, wenn man bedenkt, dass es in den USA über alle Plattformen hinweg auf Platz 3 der meistverkauften Spiele war. Auch hier wären genaue Verkaufszahlen interessant gewesen, wurden von Piscatella jedoch nicht gepostet.