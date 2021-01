Wochenschluss-Podcast #83

Teaser Es gibt viel zu diskutieren am heutigen Freitag. Warum darf Ubisoft ein Star-Wars-Spiel machen? Warum kommt Nextgen-Cyberpunk erst so spät? Was machen sie am Wochenende? Viele Fragen, viele Antworten!

Es ist kalt. Sehr kalt. Zumindest im schönen Bayernland. Ideal also, um euch den Einstieg ins Wochenende mit ein paar heißen Themen aufzuwärmen. Jörg und Dennis befassen sich mit überraschenden Spiele-Ankündigungen, der Rückkehr alter Firmen und den Roadmaps von verbuggten Hype-Titeln. Garniert mit viel eigener Meinung und einen exklusiven Ausblick auf ihre Pläne für die kommenden Tage also ein wohlschmeckendes Themenmenü. Die Themen in der Übersicht: 00:24 Wir sind so clever, wir können das richtige Jahr ansagen!

01:08 Dank der Weihnachtsaktion 2020 dürft ihr euch noch auf einige Inhalte freuen. Vergesst in diesem Zusammenhang als Spender nicht, euer Wunschstudio für die Mini-Doku zu wählen. Außerdem startet am morgigen Samstag das Letsplay zu Dark Souls 2 .

. 09:49 Die erste unerwartete Ankündigung aus dieser Woche: Ubisoft arbeitet an einem Star Wars -Spiel. EA scheint also raus zu sein. Was genau Massive Entertainment da aber plant, das kann man aktuell noch nicht sagen. (zur News)

-Spiel. EA scheint also raus zu sein. Was genau Massive Entertainment da aber plant, das kann man aktuell noch nicht sagen. (zur News) 14:17 Ihr habt richtig gehört: Lucasfilm Games ist zurück. Die altbekannte Marke wird als Disney-Label wiederbelebt und deckelt sämtliche Lizenzen unter sich. (zur News)

15:05 Die Bethesda-Tochter Machine Games arbeitet gemeinsam mit Lucasfilm Games an einem Indiana Jones-Titel. Ach hier sind Infos noch Mangelware, wir stellen aber erste Mutmaßungen an, was für eine Art Spiel rauskommen könnte. (

