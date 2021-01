PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Ins Waldreich kehrt ihr immer wieder zurück, um euer Gold auszugeben oder Upgrades zu kaufen, mit dem Baum zu sprechen und neue Welten freizuschalten.

Oldschool Jump and Run

Diese versteckte Stelle erreicht und verlasst ihr nur sicher, wenn ihr die Welt in eine Eislandschaft verwandelt.

Shopping im Wald-Dorf

Die Einkaufsmöglichkeiten im Wald-Dorf sind begrenzt, aber sehr nützlich und spielerleichternd.

Klassische Retro-Technik

Die Shoot-em-Up-Passagen bringen ein wenig Abwechslung, bieten aber auch Nervpotential.

Back to the Roots?

Bei einem meiner Streifzüge durch die unendlichen Weiten der Angebots-Sektion im Nintendo eShop stieß ich auf– ein Titel den ich vor einigen Jahren fast als Retail-Version bei Strictly Limited Games gekauft hätte. Aber wie so oft habe ich das Release-Datum der physischen Version schlicht verpasst. Nun, im Angebot für schlanke 2,49 Euro, schlug ich zu.In Fox N Forests lenkt ihr die Geschicke des Fuchses Rick. Eigentlich nur auf der Suche nach einem leckeren Frühstück, wird er ausgetrickst und zum Helden wider Willen. Im Auftrag des Allmächtigen Jahreszeitenbaums macht er sich auf die Suche nach vier magischen Baumrinden, um eine fremde Macht daran zu hindern, die fünfte Jahreszeit zu erschaffen.In der Seitenansicht bewegt ihr euch durch die Level, hüpft auf Plattformen und bekämpft die pflanzlichen und tierischen Feinde mit Machete oder Pfeil und Bogen, sammelt von Gegnern hinterlassenes Gold, magische Samen und Ressourcen auf – die sich mehrheitlich jedoch abseits des Weges verstecken. Fuchs Rick hat zudem ein nützliches Feature zur Hand: Er kann auf Knopfdruck zwischen zwei Jahreszeiten wechseln. Aus dichtbelaubten Bäumen werden kahle Stämme und ihr erkennt die dahinterliegenden, bislang verborgenen Plattformen. Oder ihr verwandelt die Umgebung in eine Winterlandschaft und gelangt auf dem nun vereisten Teich in einen neuen Teil des Levels.Unendlich könnt ihr in der alternativen Jahreszeit allerdings nicht verweilen, denn die Aktion zehrt an eurem Mana-Haushalt. An einigen Stellen ist deshalb gutes Timing gefragt: Eine Pflanzenart trägt zum Beispiel nur im Herbst die Beeren, auf denen ihr in höhergelegene Ebenen springt. Seid ihr nicht schnell genug, findet ihr euch flugs am Ausgangsort wieder. Immerhin müsst ihr keinen Fallschaden befürchten. Es kostet euch nur Zeit, bis sich die Mana-Leiste wieder aufgeladen hat.Nach Abschluss eines Abschnitts kehrt ihr ins Dorf zurück und tauscht das verdiente Gold und die gefundenen Ressourcen gegen Waffen-Upgrades, weitere Herzen, einen größeren Mana-Vorrat oder Spezial-Tränke ein. Habt ihr hingegen den Endboss eines Gebiets besiegt, erhaltet ihr vom Jahreszeiten-Baum einen neuen Elementar-Schuss für euren Bogen. Mit diesen besonderen Pfeilen richtet ihr nicht nur Schaden an. In jedem Level findet ihr nämlich farbige Zielscheiben und wenn ihr diese mit dem richtigen Elementpfeil beschießt, erschafft ihr weitere Plattformen und es eröffnen sich neue Wege zu versteckten Ressourcen oder Schatzkisten. Da ihr zu Beginn nur über euren Standard-Pfeil verfügt, ist mindestens ein weiterer Durchgang Pflicht, um die benötigten magischen Samen und Ressourcen zu erhalten. Wenn ihr das Bonus-Level jedes Areals oder alle Upgrades freispielen wollt, müsst ihr sogar alle Sammelgegenstände finden.Fox N Forests erinnert mich an frühere Jump-and-Run-Abenteuer auf 16-Bit-Konsolen oder dem Amiga und grafisch ist der Titel gelungen, mir gefällt die Optik richtig gut! Ihr bewegt euch, zugegebenermaßen teilweise etwas hölzern, durch schön gezeichnete Areale mit stimmigen Hintergründen. Dazu dringt ein passender Chiptune-Sound aus den Lautsprechern, der das Gesamtbild abrundet.Allerdings knüpft Fox N Forests auch an unschöne Erinnerungen an: Die Steuerung wirkt fast genau so ungenau wie Mitte der Neunziger, und die Kollisionsabfrage hat mich einige Male fluchen lassen. Zwar gibt es einen hilfreichen Doppelsprung, aber einen Gegner sicher zu überspringen, ist ungewohnt hakelig. Es scheint fast so, als möchte der Entwickler ganz bewusst das volle Retro-Programm liefern. Die Steuerung bewerte ich deshalb als bodenständiges Handwerk, an die holprigen Abläufe musste ich mich aber erst mal wieder gewöhnen. Fox N Forests ist spielerisch ganz weit weg von den perfektionistischen Steuerungskapriolen einesoder„Was für ein tolles Retro-Jump-And-Run!“ würde ich nach den bisherigen Stunden auf der Switch Lite am liebsten schreiben. Schicke Retro-Optik, eine wunderbar beiläufig erzählte Story, ein spaßiges und eingängigen Spielprinzip, dazu der Jahreszeiten-Trick und ein nettes Upgrade-System sind die Pluspunkte.Dem Gegenüber stehen die zickige Steuerung, einige sehr nervige Spielpassagen und der Zwang zum mehrmaligen Starten der Abschnitte. Dieser Umstand stört mich, weil die Level meiner Meinung nach zu lang geraten sind und schlicht nicht genug Abwechslung bieten. Zwar gibt es Variationen im Aufbau der Abschnitte und durch den Wechsel der Jahreszeiten, die Spielideen nutzen sich jedoch schnell ab. Meinen Spaß habe ich mit Fox N Forests trotzdem.• Jump and Run für PC, Playstation 4, Xbox One, Switch• Einzelspieler• Für Anfänger und Fortgeschrittene• Preis: 9,99 Euro• In einem Satz: Charmanter Jump-and-Run-Retro-Happen für zwischendurch.