Xbox: Neue Spiele vom 18. bis 22. Januar

Xbox X

Auch diese Woche erscheinen einige Spiele für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One. Der bekannteste Titel dürfte Hitman 3 sein. In dem Abschluss der Trilogie kehrt Agent 47 als rücksichtsloser Profi für die vielleicht wichtigsten Verträge seiner gesamten Karriere zurück. Der Titel bietet internationale Schauplätze, die sich dank eines ausgeklügelten Sandbox-Konzepts jedes Mal anders spielen sollen.

In Tauronos (Xbox Play Anywhere / Xbox One X Enhanced) seid ihr in einem vorzeitlichen Labyrinth gefangen und werdet vom mythischen Minotaurus verfolgt. Das Labyrinth birgt unzählige Geheimnisse, Belohnungen und Werkzeuge, doch mit jeder vergangenen Sekunde kommt das Monster näher. Werdet ihr das Risiko eingehen und dem Labyrinth entkommen?

Balancelot ist ein satirisches Märchen im Mittelalter-Setting. Darin schlüpft ihr in die Rolle eines Knappen, der davon träumt, das größte Ritterturnier des Königreichs zu gewinnen. Doch weil er selbst für ein Pferd zu arm ist, beginnt er seine abenteuerliche Reise stattdessen auf seinem Einrad.

Die Welt von Marble Duel wurde von einer grausamen Hexe und ihren Schergen erobert. Streitigkeiten lassen sich nur durch magische Duelle lösen. Jedem Monster stellt ihr euch in einem einzigartigen Duell, um den Frieden des Reiches wiederherzustellen.

In Teratopia schlüpft ihr in die Rolle von Tucho und begebt euch auf ein atemberaubendes Abenteuer, um eure Freunde zu retten und die farbenfrohen, skurrilen Länder von Teratopia zu befreien. Durchquert 13 abwechslungsreiche Biotope voller Gegner und erobert eure Heimat mithilfe neuer Freunde und einem vielseitigen Skill-Set zurück.

Air Bounce – The Jump ‘n’ Run Challenge (Xbox One X Enhanced) ist ein rasanter 3D-Platformer aus der Ego-Perspektive, der mit seinem anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad sowohl euer Reaktionsvermögen als auch eure Geduld auf die Probe stellt.

In dem immersiven Beat’em up Shing! werdet ihr zum tödlichen Ninja, der dämonische Gegner mit technischer Präzision zersäbelt. Tretet einer Bande von mutigen Kriegern bei und begebt Euch auf ein gefährliches Abenteuer durch ein Land voller gefährlicher Monster und mystischer Maschinen.

Unspottable (Xbox One X Enhanced) ist ein kompetitives Party-Spiel, das zwei bis vier Spieler im lokalen Koop-Modus spielen. Verschwindet in der Masse von KI-Figuren, jagt die anderen Spieler aus der Anonymität der Menge heraus, nutzt die spezifischen Eigenheiten des Spielfelds und gewinnt das Spiel.

Adverse ist ein Platformer aus der Ego-Perspektive. Ihr taucht in ein facettenreiches Universum ein, in dem ihr euch in 40 verschiedenen Leveln durch acht Welten kämpft. Geht in Deckung, schießt eure Gegner ab, erzielt Bestleistungen im komplexen Scoring-System und seid besser als eure Mitspieler.

In dem chaotisch bunten 2D-Plattformer Gravity Heroes nutzt ihr die Schwerkraft zu eurem Vorteil. Über die Mechanik eures Gravity-Shifters zieht ihr euch aus der Reichweite eurer Gegner und beschießt Horden von Robotern am Boden, an der Wand oder der Decke. Mit seinem elektrisierenden Soundtrack und einem einzigartigen Pixel-Stil weckt Gravity Heroes die Nostalgie der 80er sowie 90er Jahre und bietet jede Menge Spielspaß – egal, ob alleine oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden. Es gibt auch eine Demo.

In Redout: Space Assault (Xbox One X Enhanced) übernehmt ihr als Leon Barret die Kontrolle über einen superorbitalen Aufklärungsjäger während der Kolonisierung des Mars im Jahr 2395. Stürzt euch in rasante Arcade-Weltraumschlachten, überlistet eure Gegner und schaltet mit jeder gewonnenen Schlacht neue Gebiete des Sonnensystems frei.

Die Welt von Skycadia wimmelt nur so vor Himmelspiraten, die nur ein Ziel kennen: Gewinn machen! Erhebt euch in die Lüfte, begebt euch auf Kaperfahrt und gelangt zu Reichtum, indem ihr die Schurken abschießt und die lukrativen Kopfgelder einheimst.