The Medium: 14 Minuten Gameplay zum Horror-Titel von Bloober Team

Bloober Team hat einen längeren Gameplay-Trailer zum Horror-Adventure The Medium veröffentlicht. Darin seht ihr rund 14 Minuten unkommentiertes Gameplay. Dabei bekommt ihr einiges vom Dual-Reality-System von The Medium zu sehen. Das basiert darauf, dass Marianne nicht nur in der normalen Welt ein verlassenes Hotel erkundet, sondern sich gleichzeitig durch ihre Fähigkeiten als Medium in einer Geisterdimension durch das Gebäude bewegt. Anders als in vergleichbaren Horror-Titeln wechselt sie dafür nicht zwingend an Portalen oder zu vorgegebenen Zeitpunkten, sondern ihr könnt frei wechseln oder beide Welten als Splitscreen parallel sehen, wie der Trailer vorführt.

Parallel dazu veröffentlichte der Entwickler auch einen kurzen Live-Action-Trailer. The Medium erscheint am 28. Januar 2021 für PC und Xbox Series X|S und wird auf allen diesen Systemen ab Launch Teil des Katalogs von Microsofts Xbox Game Pass sein.