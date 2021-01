Riders Republic auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2021 verschoben

PC XOne Xbox X PS4 PS5 iOS MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Riders Republic ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im September 2020 hatte Ubisoft mit Riders Republic ein Sport-Multiplayerspiel angekündigt, bei dem ihr euch in diversen Outdoor-Sportarten messen könnt. Angesetzt war der Release eigentlich für den 21. Februar 2021, wie das Unternehmen nun bekannt gegeben hat, wird daraus aber nichts.

Heute wollen wir euch mitteilen, dass wir uns entschieden haben, den Veröffentlichungstermin auf später in diesem Jahr zu verschieben. Die zusätzliche Zeit wird unserem leidenschaftlichen Team ermöglichen, unseren Spielern ein vor Spaß nur so strotzendes Erlebnis bieten zu können.

Einen genauen Termin bleibt uns Ubisoft also noch schuldig. Das ist schon der zweite Titel, den Ubisoft aus dem Februar 2021 geschoben hatte. Ursprünglich sollte Far Cry 6 auch in diesem Monat erscheinen, bereits im Oktober 2020 wurde aber angekündigt, dass der Release noch etwas länger auf sich warten lassen wird.