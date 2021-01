PM: TOM CLANCY’S GHOST RECON® BREAKPOINT: OPERATION AMBER SKY, DAS TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® SIEGE CROSSOVER-LIVE-EVENT AB 21. JANUAR VERFÜGBAR (Ubisoft News)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 14. Januar 2021 – Ubisoft® kündigte heute das neue Live-Event, Operation Amber Sky an, welches Spieler an der Seite der Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege Teammitglieder in brandneuen Story-Missionen kämpfen lässt. Das Event wird ab dem 21. Januar für alle Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint-Spieler zur Verfügung stehen. Der Trailer zu Operation Amber Sky kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit. Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit. Das Operation Amber Sky Live-Event wird als Teil des Titel Updates 3.10 veröffentlicht und kostenlos für alle Spieler ab 19. Januar spielbar sein. Das Update beinhaltet folgende Neuigkeiten:

Zeitgleich mit dem Event startet Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint ein Free Weekend vom 21. bis zum 24. Januar, das auf Xbox Series X/S und Xbox One Konsolen, PlayStation®5, PlayStation®4, Windows PC und Stadia verfügbar sein wird. Zusätzlich zum vollen Zugriff auf die Inhalte des Basisspiels erhalten neue Spieler die Chance, das Operation Amber Sky-Live-Event zu erleben und damit verbundene Belohnungen zu verdienen. Das Spiel kann ab dem 19. Januar auf Windows PC und Konsolen vorab heruntergeladen werden. Der aktuelle, kostenlose Probezeitraum, der Spielern vollen Zugriff auf das Hauptspiel mit sechs Stunden Spielzeit ermöglicht, wird während des Free Weekends pausiert und am 25. Januar wieder aufgenommen. Für Spieler, die die kostenlose Testversion vor dem 21. Januar heruntergeladen haben, werden die Einschränkungen bis zum Ende des kostenlosen Wochenendes aufgehoben. In Verbindung mit dem Free Weekend, gibt es Rabatte von bis zu 85 Prozent auf die Standard- und Gold-Editionen, sowie bis zu 70 Prozent Rabatt auf den Year 1 Pass. Spieler, die das komplette Spiel kaufen, behalten ihren bisherigen Spielfortschritt des Free Weekends. Die Spieler können ghostrecon.com/freeweekend besuchen, um das Spiel vorab herunterzuladen und alle detaillierten Informationen über das Free Weekend zu erhalten. Titel-Update 3.10 erscheint nach einem ganzen Jahr Post-Launch-Support für Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint und der kürzlichen Veröffentlichung von Episode 3: Red Patriot. Das Spiel ist erhältlich für die Xbox Series X/S und Xbox One Konsolen, PlayStation®5, PlayStation®4, den Epic Games Store, Ubisoft Store, Windows PC, Stadia, Amazon Luna und Ubisofts Abonnement-Service Ubisoft+.*

About Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Developed by Ubisoft Paris,** Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint is a military shooter putting players in the boots of the Ghosts, an elite US Special Operations unit. Set in a diverse and hostile open world, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint offers an entirely new adventure playable solo or in up to four-player co-op, as well as PvP at launch. © 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Rainbow Six, Ghost Recon, the Soldier Icon, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.