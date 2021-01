Assassin's Creed Valhalla: Weiterer umfangreicher Patch erschienen

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Ubisoft hat heute einen weiteren umfangreichen Patch zu Assassin's Creed Valhalla (im Test+) veröffentlicht. Das Update hebt das Spiel auf die Version 1.1.1 und variiert in der Größe zwischen zirka 2 Gigabyte und 7,5 Gigabyte, je nach System. Neben Verbesserungen an der Performance und Stabilität des Spiels, wurden auch verschiedene bekannte Fehler an den Grafiken, Animationen und Sounds behoben. Als Neuerung gibt es ab jetzt sofort auch Unterstützung für Ubisoft-Connect-Erfolge, sowohl für Quest-bezogene als auch nicht wiederholbare.

Der Hauptschwerpunkt der Aktualisierung liegt aber in der Behebung von diversen Fehlern und Problemen bei zahlreichen Quests des Hauptspiels und der aktuellen Jul-Saison. Eine Übersicht aller überarbeiteten Aufgaben könnt ihr dem (englischsprachigen) Artikel auf der offiziellen Webseite entnehmen. Beachtet dabei aber, dass die entsprechenden Beschreibungen Spoiler enthalten könnten.