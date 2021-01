PM: BRAWLHALLA MAGYAR, DAS PHANTOM DER RÜSTUNG, IST AB SOFORT ALS 52TE LEGENDE VERFÜGBAR (Ubisoft News)

PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

Düsseldorf, 14. Januar 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Magyar, eine besessene Rüstung und der letzte der Strazci, eine Legion von Elite-Rittern, die von den Toten auferstanden ist, die Hallen von Walhalla als 52ste Legende heimsucht. Die Geister in Magyar benutzen die Rüstung, um das Großschwert und den Hammer zu schwingen und andere Legenden in Magyars Signature-Attacken zu übernehmen.

Der Trailer zu Magyar kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

Magyar bekämpft seine Feinde mit den folgenden mächtigen Signature-Angriffen:

Großschwert-Signature-Angriffe:

Hammer-Signatur-Angriffe:

Magyar ist für 7200 Gold erhältlich und bietet am Anfang drei Skins:

Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel. Es führt die Spieler in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Walhalla. Die Spieler können aus über 50 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen andere Spieler antreten. Brawlhalla unterstützt plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox One X und Xbox Series X|S, Nintendo Switch™, PlayStation®4 und PlayStation®5 , PC, iOS- und Android-Geräten. Die Spieler können alle Online-Matchmaking-Aktivitäten gemeinsam spielen und individuell anpassen.

