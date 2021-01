PM: Das zauberhafte Adventure TOHU erhält märchenhaften Trailer und Releasedatum (Cosmocover)

PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das zauberhafte Adventure TOHU erhält märchenhaften Trailer und Releasedatum

– Untermalt mit einem Soundtrack des “Hollow Knight”-Komponisten Christopher Larkin, erscheint TOHU noch diesen Monat als einer der ersten Titel, die man 2021 nicht verpassen sollte –

LONDON – 14. Januar, 2021 – Publisher The Irregular Corporation ( Murder By Numbers) und Entwickler Fireart Games haben heute bekannt gegeben, dass das zauberhafte Adventure TOHU noch diesen Monat – am 28. Januar – für Steam, Playstation 4, Xbox One Nintendo Switch und Google Stadia erscheint. TOHU kann ab heute für Nintendo Switch und Xbox One mit einem 10-prozentigen Rabatt vorbestellt werden.

Die heutige Ankündigung wird von einem wunderschönen animierten Trailer begleitet, der einen der mysteriösesten Aspekte des Spiels beleuchtet: Ein kleines Mädchen, das sich in einen mechanischen Riesen verwandeln kann:

Zur Xbox-Vorbestellung hier entlang.

Das Abenteuer beginnt als die friedliche Welt der Fischplaneten von einer eigenartigen Schattengestalt heimgesucht wird. Mit der Absicht Chaos zu stiften, zerstört sie die heilige Maschine, die der Schlüssel zu dieser Welt ist und bedroht somit das Leben auf den Fischplaneten. Während der unvergesslichen Reise, auf die euch die zauberhafte Geschichte des Spiels entsendet, werdet ihr einer Vielzahl exzentrischer Charaktere, wie Juncle, euer dünnbeiniger Roboterfreund und ehemaliger Betreuer, der mit edlen Waren handelt und in einer Badewanne lebt, begegnen.

Abgerundet wird das Erlebnis von einem Soundtrack aus der Feder von Christopher Larkin (Hollow Knight) dank dem TOHU sein visuelles Storytelling mit einer üppigen und einnehmenden musikalischen Komposition verbindet. In TOHU können Spielerinnen und Spieler jederzeit zwischen dem Mädchen und Cubus hin und her wechseln, um ihre einzigartigen Fähigkeiten zu nutzen. Dabei sollte man jedoch nie den Überblick verlieren, hinter jeder Ecke lauern Geheimnisse und es benötigt sorgfältiger Planung um kreative Lösungen für die verzwickten Rätsel zu finden

Ob es Kleintiere zu finden gilt, um das Luftschiff zu betreiben, oder ob schnurbärtige Maulwürfe aus einer Kanone gefeuert werden müssen, TOHU steckt voller schräger und fordernder Herausforderungen, denen es sich zu stellen gilt.

Bleibt auf Twitter @IrregularCorp, stets zu The Irregular Corporation auf dem Laufenden oder schaut auf www.theirregularcorporation.com vorbei.

Über Fireart Games Fireart Games ist ein kleines, unabhängiges Entwicklungsstudio, das sich auf schön anzusehende, handgemachte Spiele mit einer tollen Spielerfahrung fokussiert.

Über The Irregular Corporation The Irregular Corporation ist von den unterschiedlichen Leidenschaften der Spielerschaft rund um den Globus getrieben und gibt seit 2015 einzigartige und einnehmende Spiele unterschiedlicher Genres heraus. The Irregular Corporation vereint ein globales Team aus leidenschaftlichen Profis der Industrie, die ihre Erfahrung nutzen um unabhängige Entwicklungsteams zu unterstützen und das volle Potential ihrer Spiele zu entfalten. Unsere Titel umfassen unter anderem den PC Building Simulator, Good Company und das kürzlich veröffentlichte Mars Horizon.