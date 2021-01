New Pokémon Snap erscheint am 30. April

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

21 Jahre nach Erscheinen des Nintendo 64-Klassikers Pokémon Snap wird Nintendo dieses Jahr einen Nachfolger für die Switch an den Start bringen. Heute teilte Nintendo den Erscheinungstermin für New Pokémon Snap mit, nämlich den 30. April. Außerdem veröffentlichte der Publisher einen neuen Trailer, der ein paar der Levels und Geschöpfe präsentiert, die Euch in dem Rail-Shooter zwar nicht vor die Flinte, aber doch zumindest vor die Kamera laufen.