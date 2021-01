Little Nightmares: Kurze Zeit kostenlos für Steam / Demo für Teil 2

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Rund einen Monat vor der Veröffentlichung des Puzzle-Plattformers Little Nightmares 2 (in der Preview) bietet Bandai Namco die PC-Version für Steam im Online-Store des Publishers kostenlos an. Um das gruselige Abenteuer von Tarsier Studios zu erhalten, müsst ihr ein Konto im Store besitzen und die Standard-Version in den Warenkorb legen. Beim Bezahlvorgang sollten dann 0 Euro zu Buche schlagen. Die Gratis-Aktion endet am 17. Januar 2021. Abonnenten von Xbox Live Gold können zudem bis zum 31. Januar 2021 Little Nightmares der Spiele-Bibliothek auf ihren Xbox-Konsolen hinzufügen.

Zudem ist die Demo zu Little Nightmares 2, die bereits länger auf Steam und GOG verfügbar war, inzwischen für Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X, PS4 und PS5 erschienen. Bei letzteren beiden Konsolen benötigt ihr eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft. Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser News war es durch einen Fehler allerdings nicht möglich, auf die entsprechende Seite der Demo im PSN Store zu gelangen.