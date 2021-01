PM: Spacebase Startopia Beta - Update 0.22.1 (Kalypso Media)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

[VAL initialisiert…]

[Zugriff gewährt…]

[Heuchlerische Einführung wird geladen…]

Hoch geschätzte Versuchspersonen, vielen Dank für euren Einsatz.

VAL freut sich, euch verkünden zu können, dass der R.F.S.-Vorstand neben dem Beschluss zur drastischen Erhöhung der Vorstandsgehälter einem größtenteils funktionsfähigen Fuzzy befohlen hat, an weiteren Verbesserungen für die Beta von Spacebase Startopia zu arbeiten.

Es folgt nun das Changelog:

Neue Features Erweiterte Technologielevel im Spielmodus „Gefecht“ verfügbar. Die Alienspezies der Hem'Netjer wurde hinzugefügt. Spiritualität ist jetzt voll angesagt! Hem’Netjer erzeugen jetzt bei anderen Aliens das Bedürfnis nach Spiritualität. Stellt Hem'Netjer ein, um dieses Bedürfnis zu erfüllen (sie bauen euch dafür sogar einen brandneuen Tempel). Pflanzenliebhaber: Dryaden ernten Pflanzen nicht mehr vollständig ab, sondern legen eine Pause ein, damit sie sich erholen können. Der Spieler kann immer noch Pflanzen ernten, sollte das aber nicht tun, wenn Dryaden oder Aliens, denen das Biom gefällt, in der Nähe sind. Bei Bedarf schlüsselt die Fabrik jetzt komplexe Rezepte auf.

Verbesserungen und Bug Fixes

I. Allgemeine Verbesserungen Ladezeiten wurden beschleunigt Performance, Stabilität, Audio-Mixing und KI wurden verbessert Option „Keine VAL-Stimme“ wurde hinzugefügt Der Namensvorrat für Aliens wurde stark erweitert Mehr visuelle Effekte wurden hinzugefügt Videos können im Hauptmenü betrachtet werden Mehr Mitteilungen für Tutorial und Kampf wurden hinzugefügt Am Kampf wurden verschiedene Verbesserungen vorgenommen Aliens wurden zur Einblendung „Atmosphärenqualität“ hinzugefügt Aufzüge sind jetzt richtig auf den anderen Decks sichtbar, während sie gebaut werden

II. Benutzeroberfläche Weitere Verbesserungen der Benutzeroberfläche Anzeige für die Anzahl der Alienbesucher wurde im Tooltipp der Schleuse und dem Bewertungsfenster hinzugefügt In der Einheitenliste wurde die Fuzzy-Stufe hinzugefügt Energiegewinn und Ressourcenverbrauch wurden zum Baumenü hinzugefügt Aktuelle maximale Kategorie wurde in der Benutzeroberfläche der Stationswertung hinzugefügt In der Benutzeroberfläche der Stationswertung wurde eine Bewertungsprognose hinzugefügt Im Forschungsmenü wird jetzt die nächste Forschungsstufe angezeigt C.R.A.T.E.s werden jetzt im Materiespeicher sortiert Angestellte werden jetzt abhängig von ihrer Beförderungswürdigkeit sortiert Die Spiel-ID kann jetzt in die Zwischenablage kopiert werden

III. Steuerung Weitere Verbesserungen bei der Steuerung Verschiedene Verbesserungen bei der Gamepad-Steuerung

IV. Balancing O2-Produktion wurde angepasst Pflanzenwachstum wurde angepasst Dryaden-Belegschaft wurde angepasst Händlerpreise wurden angepasst Ereignisse wurden hinzugefügt/angepasst Forschungsoptionen wurden angepasst Mehr allgemeines Balancing Biome wurden verändert Sicherheitszentrale wirkt sich jetzt bei einem Durchbruch aus

V. Bug Fixes Pflanzen in Bio-Pots sorgen jetzt tatsächlich für eine bessere Atmosphäre Einige Tippfehler wurden korrigiert Die Einstellungen im Optionsmenü werden jetzt richtig gespeichert Fehler im Zusammenhang mit ungewöhnlichen Bildseitenverhältnissen wurden behoben Fehlende Symbole wurden hinzugefügt Ein Problem im Zusammenhang mit dem automatischen Speichern auf dem Siegesbildschirm wurde behoben Im Pause-Menü werden jetzt alle Hotkeys blockiert, damit das Spiel nicht einfriert Selten auftretende Fehler mit Umrisslinien korrigiert Ein Konflikt zwischen Einblendung und Windanimation wurde behoben Einige fehlerhafte Animationen wurden korrigiert Fehler beim Laden von Multiplayer-Spielständen wurden behoben Einige Fehler im Zusammenhang mit Laden/Speichern wurden behoben Mehrere Absturzurgründe wurden korrigiert Ein Speicherleck wurde behoben Mehrere Fehler im Zusammenhang mit dem Forschungslabor wurden behoben Nicht richtig funktionierende Forschungsoptionen wurden korrigiert Ein Fehler, bei dem während der Diagnose von Aliens die Wartezimmerstühle reserviert wurden, wurde korrigiert Fehler, die verhinderten, dass nicht selbst definierte variable Räume gebaut werden konnten, wurden behoben Ein Fehler, bei dem die Option „Neustart“ alle KI-Spieler eliminiert hat, wurde behoben Dryaden bauen Bio-Stationen nicht mehr unter Wasser In der Raumliste wurde die Sortierung der Räume korrigiert Fehlerhafte Siegesstatistiken wurden behoben Die Größe des Gesundheitsbalkens wurde korrigiert Ein Fehler, bei dem die „Einladen“-Taste den Clients angezeigt wurde, wurde behoben Ein Fehler, bei dem die Händlerpreise zu niedrig sanken, wurde behoben Ein Fehler, bei dem der „Motivations-Detonator“ keinen Wirkungsbereich anzeigte, wurde behoben Fehler im Zusammenhang mit der Übernahme eines gegnerischen Sektors wurden behoben Fehler im Zusammenhang mit der Mechreparatur wurden behoben Aliens stellen sich jetzt nicht mehr bei deaktivierten Räumen an Ein Fehler, bei dem sich Schotts manchmal nicht korrekt öffneten, wurde behoben Ein Fehler, bei dem Müll in neuen Sektoren manchmal nicht aufgehoben werden konnte, wurde behoben Falsche Tooltips für die Siegesbedingungen im Spielmodus „Gefecht“ wurden korrigiert Die Taste „Reparieren“ ist nicht mehr verfügbar, wenn ein Raum bei 100 % ist Die Anzeige der interessierten Besucher in der Benutzeroberfläche der Schleuse wird jetzt korrekt aktualisiert Fehler im Zusammenhang mit der Anordnung der Missionsziele wurden behoben Ein Fehler, bei dem die Werte des Mechs in der Sicherheitszentrale nicht aktualisiert wurden, wurde behoben Ein Fehler, bei dem die Warteanimation nicht abgespielt wurde, wurde behoben Fehler, bei denen Bereiche für Mechs nicht erreichbar waren und die Mechs steckenbleiben konnten, wurden behoben Ein Fehler im Zusammenhang mit dem Mech im Tutorial wurde korrigiert Fehler im Zusammenhang mit unsichtbaren C.R.A.T.E.s wurden behoben Ein Fehler, bei dem die Kamera gelegentlich hängen blieb, wurde behoben ... und noch viele mehr!