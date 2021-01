Hogwarts Legacy auf 2022 verschoben

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im September letzten Jahres kündigte Publisher Warner Bros. Interactive Hogwarts Legacy für 2021 an. Über den Twitter-Kanal des Open-World-RPGs im Harry Potter-Universum wurde nun gemeldet, dass ihr euch noch eine ganze Weile länger gedulden müsst, bevor ihr durch die Gänge der virtuellen Zauberschule laufen könnt, denn der Release wurde auf das Jahr 2022 verschoben. Als Grund wurde lediglich angegeben, dass dem Titel die Zeit gegeben werde, die er brauche.

Hogwarts Legacy versetzt euch ins 19. Jahrhundert der Welt der Zauberer von J.K. Rowling und damit in eine Zeit vor den Ereignissen der Romanreihe und der Phantastische Tierwesen-Filme. Darin erkundet ihr nicht nur die Hallen von Hogwarts, sondern auch andere Areale wie die Winkelgasse und Verließe. Hogwarts Legacy wird von Avalanche Software entwickelt (dem Entwickler hinter Disney Infinity, nicht zu verwechseln mit den Just Cause-Machern Avalanche Studios) und wurde für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series angekündigt.