Cyberpunk 2077: Update-Roadmap veröffentlicht / Nextgen 2. Hälfte 2021

Seit dem 10. Dezember 2020 ist Cyberpunk 2077 (im Test) offiziell erhältlich, doch der Launch und die Zeit danach waren gebeutelt von schlechten Botschaften. Viele User beschwerten sich über Bugs und den unfertigen Zustand des Rollenspiels. Schlussendlich eskalierte die Situation soweit, dass Sony den Titel aufgrund des schlechten Zustands auf der Basis-PS4 aus dem Playstation Store entfernte. Wie CD Projekt Red nun bekannt gegeben hat, arbeite man mit Hochdruck an Hotfixes und Updates.

Zur Veranschaulichung wurde eine Roadmap veröffentlicht, die darlegt, wann mit welchen Inhalten zu rechnen ist. So steht nach dem letzten Hotfix auf Version 1.06 nun der Patch 1.1 ins Haus. Dieser soll innerhalb der nächsten zehn Tage erscheinen, danach wolle man weiter am Update 1.2 arbeiten. Nach dieser Periode werde man die kostenfreien DLCs in Angriff nehmen, während Cyberpunk 2077 weiterhin mit Hotfixes und Patches bedacht wird. Allerdings liege der Fokus weiterhin auf Verbesserungen des eigentlichen Spiels, bevor man neue Inhalte nachliefern wolle.

Auch die Frage nach den Nextgen-Updates für PS5 und Xbox Series X/S wird in dem Beitrag zumindest vage beantwortet. Demzufolge wolle man diese in der zweiten Jahreshälfte 2021 nachschieben, wenn der Titel auf allen anderen Plattformen stabil laufe. Im Bezug auf die Rückkehr in den Playstation Store heißt es, dass man mit Hochdruck an den Verbesserungen und eng mit Sony zusammenarbeite, um den Titel so schnell wie möglich zurück zu bringen.

Das Thema Crunch wird in dem Beitrag ebenfalls behandelt. Demzufolge wolle CD Projekt Red darauf achten, dass alle wichtigen Fixes und Updates implementiert werden, ohne dass das Team "obligatorische Überstunden" mache müsse. Der Fokus für zukünftige Projekte liege darauf, Crunch zu vermeiden.

Zusätzlich zu dem Blog-Eintrag wurde ein Video veröffentlicht, in dem Marcin Iwinski, Mitbegründer von CD Projekt, über die Zeit vor dem Launch spricht und woher der Zustand der Lastgen-Fassungen rührt. Den fünf Minuten langen Clip findet ihr nachfolgend.