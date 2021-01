„Ehre, wem Ehre gebührt“: Freier GG-Autor überschreitet 500.000 Kudos

PC iOS MacOS Android

Es hat zwar ein wenig gedauert, aber kürzlich ist es dem ersten GamersGlobal-User – aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nennen wir ihn Benjamin B. Oder nein, das ist zu offensichtlich, sagen wir: B. Braun – gelungen, die Marke von 500.000 Kudos für seine veröffentlichten Inhalte auf dieser Website zu übertreffen. Braun äußerte sich zu dieser unfassbaren Errungenschaft kurz und knapp wie folgt:

Das wurde aber auch Zeit!

Die Kudo-Summe basiert auf circa 5.000 veröffentlichten News, Artikeln und Videos, die im Schnitt mehr als 95 der begehrten, von Usern und Redaktionsmitgliedern vergebenen „Likes“ erhalten haben. Die Statistik weist zwar tatsächlich mehr als 6.300 Inhalte aus, die allerdings nicht alle mit Kudos bedacht werden können und deshalb nicht auf den Durchschnitt angerechnet werden. Der besagte Kudo-Schnitt liegt bei anderen Usern und Autoren teils deutlich höher. So führt aktuell Mick Schnelle mit nahezu 170 Kudos pro Inhalt die Rangliste bezogen auf die durchschnittliche Ausbeute an. Braun dazu:

Wäre ich nicht damals so gierig darauf gewesen, diese Erfolge für eine bestimmte Anzahl an Videoinhalten zu bekommen, die ich primär über verlinkte Trailer bekommen habe, sähe das anders aus. Aber ich war noch halbwegs jung und wollte das Achievement.

Die hohe Anzahl an Kudos, obgleich die Bereitschaft, selbige zu vergeben in den letzten Jahren bedauerlicherweise zunehmend gelitten hat (höherrangige User können anders als früher heute sogar gleich drei, vier oder in Einzelfällen sogar fünf Kudos pro Inhalt vergeben), ist jedoch auch anderen Umständen geschuldet, die mit der Möglichkeit zusammenhängen, dass auch Nicht-Registrierte Kudos vergeben können. Außerdem haben wir von der Möglichkeit zu schummeln gehört, indem man mehrfach schnell hintereinander den Like-Button drückt. Aber das ist natürlich nur ein Gerücht.

Lagen die Höchstwerte bei einzelnen Test-Inhalten früher in Einzelfällen bei irgendwas zwischen 150 und 250 Kudos (einzige Ausnahme bis dahin waren die damals überragenden über 1.000 Kudos für den Test zu Mafia 2), liegen inzwischen mehrere Testartikel gewiss nicht nur auf Basis der Kudo-Vergabe durch registrierte User im mittleren bis hohen vierstelligen Bereich. Als Beispiel sei das in Bezug auf die Kudos aktuell führende Review zu Dark Souls 3 genannt, das mit mehr als 6.300 Kudos, nun, weit mehr „Likes“ kassiert hat, als es verdient hätte. Das sieht selbst Braun teils so:

Nun, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber Ehre, wem Ehre gebührt...

Braun ist seit nahezu elf Jahren auf GamersGlobal registriert, war also mehr oder weniger von Anfang an dabei. Eigene Inhalte erstellt hat er allerdings erst grob ab 2011 als bezahlter freier Mitarbeiter. Ihm selbst ist das bewusst:

Klar hätten ChrisL, Maverick und einige andere das Erreichen dieses Meilensteins viel eher verdient. Die machen das seit Jahren gänzlich aus freien Stücken und mit einem Engagement, bei dem selbst Greta Thunfisch, oder wie die noch heißt, vor Neid erblassen würde. Könnte ich das, würde ich meine Kudos gerne an diese User weitergeben. Mir selbst wären 500.000 Euro eh lieber...

Wenn Ihr wissen wollt, wie weit Ihr im Windschatten von B. Braun liegt, könnt Ihr den aktuellen Stand in Eurem Profil unter „Mitarbeit“ abrufen. Sagen wir einfach, ein gewisser GamersGlobal-User bittet um die dringende Vergabe von nicht weniger als 431.588 Kudos zum Beispiel für diese News hier, um zu Braun aufzuschließen.