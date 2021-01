PM: Monstrum 2 erhebt sich aus den düsteren Untiefen und betritt am 28. Januar 2021 den Steam-Early-Access (Cosmocover)

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Monstrum 2 ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Monstrum 2 erhebt sich aus den düsteren Untiefen und betritt am 28. Januar 2021 den Steam-Early-Access

– Brandneuer Trailer enthüllt das Malacosm – Open Beta Wochenende 23.-24. Januar –

13. Januar 2021 – Das BAFTA-nominierte Entwicklungsteam von Junkfish freut sich bekannt geben zu können, dass Monstrum 2, das asymmetrische Survival-Horror-Spiel, am 28. Januar 2021 in den Steam-Early-Access startet.

Das Multiplayer-Sequel des Kultspiels Mostrum bringt neue Monster, neue Rätsel und neue prozedural generierte Umgebungen aus denen bis zu vier Gefangene auf ihrem Fluchtversuch aus Sparrow Lock – eine Forschungsstation auf hoher See, in der ein experiment monströs schief gegangen ist – auszubrechen versuchen.

Wirst du aus Sparrow Lock entrinnen? Die Gefangenen erkunden Sparrow Lock und räumen dabei Hindernisse beiseite, schalten neue Areale frei und finden nützliche Items um das Monster zu überlisten. Dabei ist es wichtig stets verborgen zu bleiben, denn wer entdeckt wurde muss alles geben um die wilde Monsterhatz zu überleben.

In dieser Kombination aus First-Person-Stealth-Gameplay, Survival-Horror und einem starken Rätsel-Fokus müssen Spielerinnen und Spieler zusammenarbeiten um gemeinsam zu fliehen – was einer Konfrontation mit dem Monster auf jeden Fall vorzuziehen ist. Mit einem Schwierigkeitsgrad, der sich der Gefangenenanzahl anpasst und prozedural generierten Umgebungen, Fallen, Rämen und Rätseln gleicht kein Durchgang dem anderen.

Oder gibts du dich der Jagd hin? Zum Steam-Early-Access-Start von Monstrum 2 wird es drei unterschiedliche Monster zu meistern geben. Jedes verfügt über einzigartige Fähigkeiten und einen speziellen Spielstil. Durch Wände brechen, Dächer erklimmen, über weite Entfernungen springen oder sich direkt zur Beute teleportieren – jedes Monster nutzt die Umgebung auf eine andere Weise um unvorsichtige Gefangene in die Enge zu treiben.

Das im heutigen Trailer enthüllte Malacosm ist das neueste Monster in der furchterregenden Riege. Das Moluskenwesen, das aus einem Lovecraftesken Albtraum entsprungen zu sein scheint, kann Fallen auslegen, sich über die Karte teleportieren, durch Wände gehen und dank des Hellsicht-Skills durch die Augen seiner Opfer sehen, um zu erahnen, wo diese sich verstecken.

Open-Beta-Wochenende In Erwartung des Launches wird es am 23. und 24. Januar ein Open-Beta-Wochenende für Monstrum 2 geben. Meldet euch auf Steam an, um zu den Ersten zu gehören, die die untiefen von Sparrow Lock erkunden und sich den darin verborgenen Schrecken stellen.

Über Junkfish Taucht mit Junkfish, einem der führenden, unabhängigen Spieleentwicklungsstudios mit Sitz in Schottland und Singapur, ab in die Wogen des Indie-Oceans. Wir entwickeln einzigartige, innovative Titel für eine weltweites Publikum. Unser bekanntester Titel ist der BAFTA-nominierte Klassiker “Monstrum”. Wir sind stolz darauf, mit unserem kommenden Multiplayer-Horror-Sequel “Monstrum 2” erst kürzlich als UK Game of the Show prämiert worden zu sein.