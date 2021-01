Ubisoft arbeitet an Spiel im Star-Wars-Universum

PC Xbox X PS5

Erst gestern berichteten wir darüber, dass Bethesda und Lucasfilm Games an einem Spiel zu Indiana Jones arbeiten. Nun wurde eine weitere Kooperation bekannt gegeben. Ubisoft Massive, die zuletzt den Loot-Shooter The Division 2 entwickelt haben, werkeln an einem Open-World-Spiel im Star-Wars-Universum. Seit dem Kauf von Lucasfilm durch Disney im Jahr 2012 sind alle Star-Wars-Titel für Konsolen und PC über Electronic Arts erschienen. Erste Brüche in der Beziehung dürfte es 2017 gegeben haben, als Star Wars - Battlefront 2 aufgrund einer fragwürdigen Monetarisierungspolitik viel Ärger der Kunden auf sich zog.

Das Star-Wars-Spiel von Ubisoft soll sich noch in einem frühen Entwicklungsstatus befinden und es werden noch Mitarbeiter für das Projekt gesucht. Creative Director ist Julian Gerighty, der diesen Posten auch schon bei The Division 2 und The Crew innehatte. Das Projekt soll die von Massive entwickelte Snowdrop-Engine verwenden, die auch schon bei den beiden The-Division-Spielen zum Einsatz kam.

Laut Disney wird Electronic Arts ein wichtiger strategischer Partner bleiben, aber sie hätten das Gefühl, dass es auch Raum für andere gebe. Möglich also, dass in Zukunft Kooperationen mit weiteren Publishern bekannt gegeben werden.