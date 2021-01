Bungie und Riot Games verklagen Cheat-Shop

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Der Entwickler Riot Games hat sich mit dem Studio Bungie zusammengetan, um gemeinsam den Shop GatorCheats zu verklagen, der unter anderem Cheat-Programme für ihre Titel Valorant und Destiny 2 verkauft, wie Polygon berichtet.

Laut der Klage verbreite GatorCheats über die eigene Website, sowie via Email, Telegram und Discord eine Software, die so programmiert wurde, dass sie von den Anti-Cheat-Maßnahmen der Studios nicht erkannt werde. Dieses Cheat-Programm umfasse Funktionen von Aimbots bis hin zu zusätzlichen Anzeigen über Ausrüstung und Lebensbalken von Gegenspielern.

Für die schmutzigen Tricks würden zwischen 90 US-Dollar für monatlichen Zugang und 500 US-Dollar für eine lebenslange Mitgliedschaft verlangt. Weiter geben Riot und Bungie an, dass ihnen durch Cheat-Programme wie die von CheatGator Schaden in Millionenhöhe entstehe. In einem Statement von Riot an Polygon heißt es, dass Cheating durch die Untergrabung der Integrität des kompetitiven Spielens zu Vertrauensverlust in der Community führe. Ziel der Klage ist die vollständige Schließung von GatorCheats.

Nach Angaben von Polygon hat Bungie GatorCheats bereits in der Vergangenheit eine Unterlassungsklage zukommen lassen. Darauf habe der Cheat-Anbieter die Mitteilung verbreitet, dass die entsprechende Software nicht mehr verkauft, aber weiter Support für Käufer geleistet werde. Die Anwälte von Bungie geben an, das Programm würde weiterhin in einem zugangsbeschränkten Bereich der Seite angeboten.