Praxistest: Surefire Gaming SSD GX3

Teaser Machen durchwechselnde LED-Streifen eine externe SSD schneller? Natürlich nicht, aber sie unterstreichen den Claim "Gaming-SSD". Uns interessieren im Test vorrangig die inneren Werte der Verbatim-SSD.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Egal ob am PC oder den Konsolen: Mehr Speicherplatz für Spiele ist immer gut, nur sollte er nicht gerade nur aus einem USB-Stick oder einer langsamen HDD bestehen. Während Xbox Series S/X sowie Playstation 5 für Nextgen-Titel NVMe-basierte, zertifizierte Lösungen benötigen, könnt ihr an beide (sowie die Vorgängermodelle) auch herkömmliche externe SATA-SSDs per USB anschließen, um darauf Medien oder Spiele bis einschließlich PS4/Xbox One zu installieren.



Die Surefire GX3 Gaming SSD 1TB (ca. 150 Euro) von Verbatim richtet sich in der Vermarktung an Gamer, explodiert natürlich aber auch nicht, wenn ihr sie für herkömmliche Backup-Zwecke oder zum Datenaustausch verwendet. Es gibt auch noch andere Varianten, in Deutschland scheint aber zusätzlich nur die 512-GB-Fassung (ca. 100 Euro) verkauft zu werden.

Ausstattung und Software

Es liegt ein Anschlusskabel (USB 3.2 Gen1 auf USB Micro B), ein USB-C-Dongle und eine Minianleitung bei. Die SSD ist für Windows/MacOS lesbar in FAT32 formatiert, was die Größe einzelner Dateien auf 4 GB beschränkt. Wer mehr möchte, kann zum Beispiel auf NTFS umformatieren oder sogar eine bereits beschriebene SSD mit dem beiliegenden Tool VHD Formatter umwandeln. Da Macs ohne Zusatzsoftware NTFS nicht lesen können, empfehlen wir euch aber als Mac-und-Windows-User ExFAT (und reinen Mac-Usern Mac OS Extended Journaled).

Auf der SSD befindet sich neben dem erwähnten Umformatierer und einem simplen Diskinfo-Tool auch Nero BackItup 2020 Essentials. Das ist die Einstiegsfassung des Nero Backup-Programms. Neben einer lokalen Kopie lässt sich auch ein Google-Drive- oder OneDrive-Account verbinden. Man kann Dateien auswählen oder auf die Vorauswahl (etwa „Bilder“) der Software vertrauen und zwischen täglich, wöchentlich, monatlich, manuell und fortlaufend wählen. Das scheint auch zu funktionieren. Fortgeschrittene Funktionen wie Änderungs-Backups, womöglich gar innerhalb von ...