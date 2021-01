Trails of Cold Steel 4 erscheint im April auf Nintendo Switch

PC Switch PS4

Bereits im September 2018 wurde mit The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel 4 (im Test) der Abschluss der Saga in Japan veröffentlicht. Seit dem 27. Oktober 2020 dürfen auch europäische Spieler ran, wie aber im Land der aufgehenden Sonne auch ist der Titel aktuell nur auf PS4 erhältlich. Wie NIS America nun via Twitter bekannt gegeben hat, wird in nicht allzu ferner Zukunft auch die Nintendo-Switch-Fassung erhältlich sein.

Als genauer Termin wird der 9. April 2021 angegeben. Im Tweet eingebunden findet sich auch ein Trailer, der Spielszenen aus der Version für Nintendos Hybrid-Konsole zeigt.