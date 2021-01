PM: Testet kostenlos den Zombies-Modus von Black Ops Cold War (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Zum ersten Mal in der Geschichte von Call of Duty wird Treyarchs Zombies-Modus eine Woche lang kostenlos zur Verfügung gestellt.

Diese kostenlose Zugangsphase können alle Spieler über den PlayStation Store nutzen, und sie umfasst folgende Spielmodi:

Wollt ihr ein wenig mehr Hektik? Dann versucht es mit dem Aufgeputscht-Modus.

Genau wie auch sonst in „Die Maschine“ werdet ihr mit einer Waffe eurer Wahl aus einem Ausrüstungsset abgesetzt. Sobald jedoch der erste Zombie zu Boden geht, beginnt die Uhr zu ticken. Euer Operator wird automatisch erledigt, wenn ihr innerhalb eines kurzen Zeitraums keinen weiteren Zombie niederstreckt.

Achtet auf den Timer – und euren Rücken –, um in dieser rasanten Variante des traditionellen Zombies-Spielmodus zu überleben.

Alle Spieler, die ein PlayStation-System besitzen, können auf Ansturm zugreifen, ein rasantes Zombies-Erlebnis für zwei Spieler auf den Multiplayer-Karten von Black Ops Cold War.

In diesem Modus** kämpft ihr zu zweit mit eurer Ausrüstung gegen hyperaggressive Wellen von Untoten. Im Gegensatz zum traditionellen Zombies-Modus hält euch eine dunkle Ätherkugel in einem bestimmten Teil der Karte fest, bis sie vollständig mit den Seelen der Untoten aufgeladen ist.

Wenn sich die Sicherheitszone verlagert, müsst ihr mit stetig härter werdenden Gegnerwellen – inklusive mächtigen Elitegegnern – rechnen, die die Überlebensfähigkeiten eures Zweierteams auf die Probe stellen werden. Wenn ihr genug dieser Elitegegner besiegt, verdient ihr spezielle Medaillen und exklusive Waffenbaupläne.

Ein verlassenes polnisches Labor mit einem gewaltigen Teilchenbeschleuniger hat einen Riss in eine Dimension geöffnet, in der sich unerklärliche Monstrositäten und Untote befinden. Als Teil der internationalen Einheit Requiem dringt ihr dort ein und versucht, über mehrere Runden hinweg die Zombiewellen zu überstehen. Dabei enthüllt ihr entweder die Geheimnisse der Maschine oder entkommt vorzeitig mit eurem Leben (und einigen ordentlichen Belohnungen).

Die Maschine, welche auf der klassischen Zombies-Karte „Nacht der Untoten“ basiert, bietet das klassische Zombies-Erlebnis, bei dem bis zu vier Operator versuchen, die Schrecken zu überleben, die auf sie warten. Arbeitet zusammen und macht Gebrauch von Dutzenden Waffen, tödlichen und taktischen Ausrüstungsgegenständen, Ehrfurcht gebietenden Punkteserien, Feldaufrüstungen, speziellen Ausrüstungsgegenständen wie der Energiemine oder einer Sofortheilung über die Heilaura, die sich durch das Erledigen von Zombies auflädt.

Habt ihr beim Spielen von Warzone einige Waffen in Black Ops Cold War freigeschaltet? Bringt sie über eure Startausrüstung mit in den Kampf und verbessert sie mithilfe von Schrott, den Zombies fallen lassen. Ihr könnt außerdem viele verschiedene Waffen an Wänden kaufen, es mit einer Zufallswaffe aus der mysteriösen Kiste versuchen oder jede beliebige Waffe mit der Pack-a-Punch-Maschine verbessern.

Und an all die eingefleischten Zombies-Fans unter euch, die diese Spielmodi seit der Veröffentlichung zocken: Die Story rund um den dunklen Äther ist noch lange nicht abgeschlossen …

Seid ihr bereit, Geschichte zu schreiben? Kauft euch noch heute Black Ops Cold War!

Hat euch die kostenlose Zugangsphase gefallen? Euer gesamter Spielfortschritt wird in die Vollversion übertragen, wenn ihr sie erwerbt.

Führt die Mission aus.

* Bis zum 1. November 2021 nicht auf anderen Plattformen verfügbar.

** Der Ansturm-Modus ist exklusiv für PlayStation verfügbar.

© 2021 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, CALL OF DUTY BLACK OPS, CALL OF DUTY WARZONE und WARZONE sind Warenzeichen von Activision Publishing, Inc.

Haftungsausschluss für Deutschland: Für Downloads wird unter Umständen PlayStation®Plus benötigt.