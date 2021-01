Feiertage-Verlosung 2020: Auflösung und Gewinner

Liste der Antworten und Gewinner

Teaser Bei unserer Feiertage-Verlosung 2020 hattet ihr die Gelegenheit, durch richtige Antworten insgesamt 15 Preise zu erhaschen. Hier findet ihr die Lösungen zu allen Fragen und die glücklichen Gewinner.

Vom 24. Dezember 2020 bis zum 7. Januar 2021 haben wir täglich einen Preis auf GamersGlobal für euch parat gehabt. Für eine Chance auf den Gewinn hat es in altbewährter Tradition aber nicht gereicht, einfach "hier" zu brüllen. Zwischen euch und dem Lostopf stand eine Tagesfrage, die sich durch GG-interne Recherche beantworten lies. Im Folgenden findet ihr nicht nur heraus, ob eure abgegebenen Antworten richtig waren, sondern auch, ob ihr zum erlauchten Kreis der Gewinner gehört. Sollte dies der Fall sein, dürft ihr euch in Kürze über einen Besuch vom Paketboten freuen. Bitte beachtet, dass wir die Preise erst in der kommenden Woche verschicken werden.Auch wenn man aufgrund des entstandenen Hypes meinen könnte, CD Projekts Rollenspiel hätte den Begriff Cyberpunk erfunden, ist dem natürlich nicht so. Bereits seit vielen Jahren gibt es dieses Genre in diversen Medien. Und auch der Begriff ist kein neuer, so nutzte bereits vor dem Neuromancer-Autorenein Herausgeber diese Bezeichnung und popularisierte sie – wer?Der Herausgeberverwendete den Begriff, um Gibsons Werke zu kategorisieren.Gewinner:Der Birdman ist in diesem Jahr 52 Jahre alt geworden, das erste Spiel mit seinem Namen hat auch schon 21 Jahre auf dem Buckel. Glücklicherweise wurde dem Klassiker mit den diesjährigen Neuauflagen eine Frischzellenkur zuteil. Bevor ihr jedoch Teil 1 und 2 in ihrem vollen Umfang neu angehen konntet, gab es einen kleinen Probierhappen. Mit welchem Fahrer habt ihr in der Demo welchen Level in Grund und Boden gefahren?Die Demo hat euch alsdenskaten lassen.Gewinner:stellt euch bei den Hüpfpassagen und Kämpfen wieder vor knackige Herausforderungen. Doch wenn ihr aufgebt, wer rettet dann die knuffige Ku? Denn die Mutter der kleinen Eule lebt nicht mehr, wie Kenner des Vorgängerswissen. Welche Rolle spielte Kus leibliche Mutter die längste Zeit im Erstling?Die Mutter von Ku, Kuro, war den größten Teil eure Widersacherin.Gewinner:Viele Spiele, die Devolver Digital vertreibt, passen perfekt zum abgedrehten Image des Publishers. Die Titel sind gerne laut, bunt, chaotisch und brutal. Doch das ist kein Muss, wie Titel wie das melancholischezeigen. Ausgerechnet das Studio hinterhat gezeigt, dass es beide Tonarten beherrscht. Neben der chaotischen Dauerballerei mit Sam haben die kroatischen Entwickler noch eine knackige Rätselei erschaffen, deren Geschichte philosophische Themen aufgreift. Wie heißt dieses Puzzle-Spiel?Mithat Croteam einen Puzzler im Stil vonveröffentlicht.Gewinner:In 18 Jahren kann sich viel verändern. Kinder werden erwachsen, Konsolen werden obsolet, Spiele werden neu aufgelegt. Remakes sind nicht immer zu 100 Prozent der Vorlage treu und so geht es auch der Definitive Edition von Mafia. So besucht ihr ein gewisses Hotel nun in Begleitung – wer fährt denn mit euch?Das Hotel Corleone besucht ihr im Remake gemeinsam mitGewinner:Die Sims sind uns in so vielen Belangen ähnlich, dass es schon gruselig ist. Sie müssen auf Toilette, haben Hunger, sehnen sich nach menschlicher Nähe. Sogar unter Stimmungsschwankungen leiden sie. Wie könnt ihr euren Sim zur Vernunft bringen, wenn die Liebesgefühle ihn überkommen?Wenn ein Sim von lustvollen Gefühlen übermannt wird, könnt ihr ihn durch eineoder einen Ausflug in denberuhigen.Gewinner:führt uns zurück in die alten Tage, kein Wunder als moderne Iteration von Klassikern wie. Doch der Gründer der Spieleschmiede hinter dem Titel kommt ursprünglich aus einer ganz anderen Ecke. Wer ist er und mit welchem Titel veröffentlichte er nicht nur sein Erstlingswerk, sondern wurde auch gleich noch einer der bekanntesten Entwickler seiner Zeit?verdiente sich seine Sporen mit dem WeltraumspielGewinner:Dieses Jahr feiertesein 20-jähriges Jubiläum. Eine gewisse Band, die ebenfalls seit 20 Jahren existiert, lieferte in einem Song mit Rappersamt Musikvideo eine kleine Hommage an das gelbe, pillensüchtige Kerlchen. Um welche Band handelt es sich?Die Bandhat den Song Pac-Man veröffentlicht.Gewinner:Es ist schon ein Heidenspaß, durch die heimischen vier Wände zu brettern. Allerdings sind Computer noch nicht clever genug, als dass sie nur auf Basis der Papp-Aufsteller ganze Strecken berechnen könnten. Also müsst ihr eure Kurse inzunächst vorfahren. Wer macht euch im Spiel flott für die Streckendefinition?Einkippt euch rosa Flüssigkeit auf die Reifen, mit der ihr die Strecke definiert.Gewinner:Erstmals in der Reihe gibt euchmit dem My-Team-Modus die Möglichkeit, einen eigenen Rennstall zu starten und zum Erfolg zu führen. Euer Alter Ego muss sich dabei auch auf das Können seines Team-Kollegen verlassen. Welchen realen Fahrer der Formel 2 hat sich unser Benjamin in seinem Testvideo als Wingman auserkoren?Benjamin ist mit, dem Sohn des legendären Michael, über die Strecke gerauscht.Gewinner:Ellie ist mittlerweile zu einer jungen Dame herangewachsen, die immer noch keine Angst hat, sich die Hände schmutzig zu machen. Ihr Rachefeldzug inist der beste Beweis dafür. Durch ein Ereignis in der Story wird sie fast schon in ein Schicksal als Racheengel getrieben, doch sie hat einen menschlichen Anker, der ihr Halt gibt. Wer verkörpert diesen?spielt Ellies Freundin Dina.Gewinner:Zu den 30 Tracks vongehört auch "Play the Game". Hier besingt Freddie allerdings weder, noch, ja nicht einmal. Aber um welches Game geht es denn nun im Liedtext?Freddie besingt das, auf englische:Gewinner:Insetzt es wieder ordentlich Backenfutter, dabei prügeln sich aktuelle Haudegen und alte Recken. Von letzteren zieren zwei prominente Beispiele das Cover des Spiels. Um welche beiden Prügelknaben handelt es sich?Das Cover zierenundGewinner:Inbereist ihr den Westen von Himmelsrand rund 1.000 Jahre vor den Ereignissen von. Zu der Zeit wird die Provinz noch von Drachen verschont, aber es ist nicht weniger Bedarf an Helden, denn Kultisten überfluten das Land mit Zombies und Vampiren. Wie lautet der Name der Wetteranomalien, welche die Kultisten für ihre finsteren Zwecke in Himmelsrand heraufbeschwören?Der, beziehungsweise im Englischen dermachen euch das Leben schwer.Gewinner:Einen großen Reiz vonmacht das Setting aus: Im Jahr 1920 einer alternativen Zeitlinie bestimmen Kampfroboter den Unterschied über Sieg oder Niederlage auf den Schlachtfeldern. Diese Welt hat sich nicht Entwickler King Arts ausgedacht, sondern wurde von einem polnischen Maler geschaffen, der für seine Gemälde auf die ungewöhnliche Mischung von ländlichen Szenen aus der Zeit des polnisch-sowjetischen Krieges und Mechs setzte. Wie lautet der Name dieses Künstlers?Die Vorlage des Universums stammt aus dem Pinsel vonGewinner:Damit die Gewinner nicht bis nächste Woche rätseln müssen, ob wirklich sie im Text gemeint sind, werden sie in Kürze eine Mail erhalten.