Neuer Xbox Wireless Controller in Pulse Red vorbestellbar

Für die Xbox gibt es regelmäßig neue Controller in speziellen Farben oder in Kooperation mit einem Franchise. Bereits seit dem Launch von Xbox Series X|S gibt es den Xbox Wireless Controller in den Varianten Carbon Black, Robot White und Shock Blue. Der erste neue Controller im Jahr 2021 nennt sich Pulse Red. Während die Oberseite feurig leuchtet, ist die Rückseite in elegantem weiß gehalten. Mattschwarze Trigger, Bumper und ein hybrides D-Pad verringern ungewolltes Abrutschen von verschwitzten Fingern und sorgen für verbesserte Kontrolle. Dank des strukturierten Punktmusters auf den Triggern und Bumpern habt ihr laut Microsoft euren Controller immer fest im Griff. Der dynamische Latenz-Input soll für eine verzögerungsfreie Kommunikation zwischen Controller und Konsole sorgen und reaktionsschnelle Befehle ermöglichen.

Die Buttons, einschließlich des Share-Buttons, könnt ihr mithilfe der Xbox Zubehör-App ganz nach euren Wünschen belegen. Mit dem neuen Share-Button haltet ihr eure denkwürdigsten Momente direkt von eurem Controller aus fest. Anschließend teilt ihr die besten Momente schnell und einfach über euer Konsolen-Menü oder direkt über die Xbox App (Beta) in den sozialen Medien.

Der neue Xbox Wireless Controller – Pulse Red lässt sich einfach mit Xbox Series X, Xbox Series S oder Xbox One über das integrierte Xbox Wireless-Funksignal koppeln. Alternativ könnt ihr Bluetooth Low Energy nutzen, um euch kabellos mit eurem Windows 10 PC oder anderen Android-Geräten zu verbinden – perfekt für Remote Play von eurer Konsole und Cloud Gaming im Xbox Game Pass Ultimate. Wie alle neuen Xbox Wireless Controller verfügt auch der Pulse Red über eine 3,5-mm Stereo Headset-Buchse und einen USB-C-Anschluss zum Spielen und Aufladen mit dem separat erhältlichen Xbox-Akku.

Der Xbox Wireless Controller – Pulse Red ist ab dem 9.Februar im Microsoft Store und bei allen teilnehmenden Händlern zu einem Preis ab 59,99 Euro (59,95 Schweizer Franken) verfügbar und kostet damit genauso viel wie sein Vorgängermodell. Zusätzlich erhaltet ihr beim Kauf des Controllers eine zweiwöchige Probemitgliedschaft für den Xbox Game Pass Ultimate gratis dazu.