PM: Das Stealth-Action-RPG Disjunction erscheint am 28. Januar auf PS4 (Sony Playstation Blog)

sorry, ich meine 2021! Ich freue mich unheimlich, hier sein zu können, um euch ein ganz besonderes Update zu unserem kommenden Cyberpunk-Stealth-Action-RPG Disjunction zu geben: ein Erscheinungsdatum!

Voller Spannung kann ich euch verraten, dass Disjunction am 28. Januar auf PlayStation 4 erscheinen wird. Und dank der Abwärtskomptabilität wird das Spiel auch komplett auf PlayStation 5 spielbar sein. Außerdem haben wir einen brandneuen Gameplay-Trailer für euch, der euch einen genaueren Einblick davon vermittelt, was euch erwartet:

Falls ihr es noch nicht wissen solltet, Disjunction spielt in der dystopischen Unterwelt von New York City im Jahr 2048 und erzählt die miteinander verknüpfte Story von drei spielbaren Charakteren. Das Spiel wurde von mir zusammen mit meinen beiden Brüdern hier bei Ape Tribe Games entwickelt. Wir sind alle große Fans von Spielen wie Deus Ex und klassischen Sci-Fi-Filmen und wollten ein Spiel mit einem tiefgreifenden RPG-System, kybernetischen Fähigkeiten, einem Haufen Spielerentscheidungen und einem adrenalingeladenen Stealth-Action-Gameplay kreieren.

Es gibt so viel, was ich euch erzählen möchte, daher werde ich versuchen, die Essenz von Disjunction in fünf Hauptpunkten zusammenzufassen. Legen wir los!

Disjunction spielt im Jahr 2048 in New York City, das in Richtung Zukunft gesprungen ist, aber von sozialen Unruhen heimgesucht wird. Megabauwerke ragen in den Himmel, kybernetische Implantate sind alltäglich und Sicherheitsroboter patrouillieren über die Grundstücke von mächtigen Konzernen. Gleichzeitig ist die Kriminalitätsrate in die Höhe geschossen, der Klimawandel hatte den Bau einer enormen Flutmauer rund um die Stadt zur Folge und der Central Park wurde zu einer autonomen Barackensiedlung umgebaut. Die technologischen Fortschritte der Zukunft sind gewaltig, aber nicht jeder in der Gesellschaft hat Zugang zu ihnen.

Disjunction folgt den Geschichten von drei Charakteren – Frank, Joe und Spider –, während sie daran arbeiten, eine stadtweite Verschwörung aufzudecken. Jeder Charakter hat eine einzigartige Persönlichkeit, Story und eine Reihe von Fähigkeiten, mit denen er die Herausforderungen, die vor ihm liegen, bewältigen muss. Die Erzählungen dieser drei Figuren sind miteinander verbunden, und je weiter ihr im Spiel voranschreitet, desto mehr erfahrt ihr über ihre persönlichen Schicksale.

Disjunction gibt euch die Freiheit und Flexibilität, euren eigenen Spielstil zu wählen. Ihr könnt euch Begegnungen in tödlichen, rasanten Kämpfen stellen oder euren Verstand nutzen und im Schatten bleiben, um euer Ziel mit Ablenkungsmanövern und nicht-tödlichen Angriffen zu erreichen. Es liegt an euch, wie ihr die heimtückische Unterwelt von New York City durchqueren wollt.

Disjunction wartet mit einer Story auf, die durch eure Handlungen geformt wird und auf sie reagiert. Eure Herangehensweise an Situationen kann schwerwiegende Auswirkungen auf die Zukunft von New York City – selbst die Entscheidung, eine Person zu töten oder zu verschonen, kann in der Unterwelt große Wellen schlagen. Abhängig von eurem Spielstil und euren Dialogentscheidungen reagiert die Story und ändert sich gegebenenfalls, sodass sie schließlich in einer Bandbreite an verschiedenen Enden gipfelt.

In Disjunction könnt ihr kybernetische Upgrades freischalten, um eure Fähigkeiten entlang von Upgrade-Bäumen zu verstärken. Damit könnt ihr euren Spielstil erweitern und über Talentbäume eure Schleichfähigkeiten und die Stärke eurer Angriffe erhöhen. Findet jedes versteckte Upgrade-Kit und gebt eure schwer verdienten Talentpunkte weise aus, um die Effektivität jedes Charakters zu maximieren.

Vielen Dank für euer Interesse an Disjunction. Wir freuen uns schon sehr darauf, wenn ihr alle das Spiel bei Veröffentlichung am Ende des Monats selbst ausprobieren könnt!