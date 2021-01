Disjunction: Gameplay-Trailer zur Cyberpunk-Stealth-Action

PC Switch XOne PS4 MacOS

Indie-Entwickler Ape Tribe Games hat einen neuen Trailer zum Topdown-Stealth-Titel Disjunction veröffentlicht. Im Cyberpunk-Spiel klärt ihr mit drei Spielfiguren eine Verschwörung in der New Yorker Unterwelt des Jahres 2048 auf. Dafür absolviert ihr Level in einer Kombination aus heimlichem Schleichen und roher Gewalt.

Jede der Figuren greift auf eigene Gadgets zurück. So profitiert Detektiv Frank unter anderem von einer Rauchbombe, während Ex-Boxer Joe seinen rechten Haken mit Doping kurzzeitig aufpowert und Hackerin Spider mit einem Tarnfeld auch durch dicht bewachte Zonen schlüpft. Eure Fähigkeiten könnt ihr mit kybernetischen Upgrades aufwerten und eure Entscheidungen in Dialogen sowie euer Vorgehen im Gameplay sollen Einfluss auf das Ende der Geschichte nehmen.

Der Enwickler gab außerdem das Release-Datum von Disjunction bekannt: Ab dem 28. Januar 2021 könnt ihr auf Mac, PC, Playstation 4, Switch und Xbox One dem pixeligen New York der Zukunft einen Besuch abstatten.