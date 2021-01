Desperados 3: Kein Switch-Port wegen technischer Probleme

PC XOne PS4 Linux MacOS

In einem Video-Interview mit GamerhubTV hat Head of Development Moritz Wagner erklärt, dass es wahrscheinlich keine Switch-Version von Desperados 3 (im Test, Note 7.5) geben wird. Zwar sei die Plattform bei den Mitarbeitern des Münchner Studios beliebt und immer wieder komme das Thema auf, ob nicht externe Studios eine Switch-Fassung entwickeln können, doch die bisherigen Versuche seien an der Technik gescheitert.

Als Grund dafür nennt Wagner vor allem den CPU-Hunger der Echtzeit-Taktik im Wilden Westen. Der entstehe unter anderem durch die KI der Gegner, die auf den ausladenden Karten synchron gehalten werden muss, auch wenn viele davon gerade nicht im Bild sind. Auch der sehr zügige Quicksave sei schwierig auf Konsolen, aber essenziell für die Spielerfahrung, so Wagner weiter. Bereits auf den anderen Konsolen sei die Portierung eine Herausforderung gewesen und mit den Möglichkeiten des kleinen Studios sei momentan eine gute Umsetzung für Nintendo Switch sehr unwahrscheinlich. Prinzipiell wäre Mimimi Productions aber weiter an einer Portierung interessiert und würde das Thema bei neuen Entwicklungen wieder aufgreifen – etwa falls Nintendo ein leistungsstärkeres Modell der Switch veröffentlichen würde.

Das englischsprachige Interview mit Wagner zu diesem und weiteren Themen um Desperados 3 findet ihr direkt unter diesen Zeilen.