Dying Light 2: Lead Narrative Designer verlässt Studio

Auf seiner LinkedIn-Seite gab Paweł Selinger, Lead Narrative Designer von Dying Light 2 bekannt, dass er das polnische Studio Techland verlässt. In einem Interview aus dem Jahr 2020 wurde Selinger als einer der wichtigsten Mitarbeiter für die Vision von Dying Light 2 genannt, gemeinsam mit Creative Writer Adrian Ciszewski und dem freien Story-Schreiber Chris Avellone (die Zusammenarbeit mit Avellone wurde 2020 nach schweren Vorwürfen sexueller Belästigung aus der Branche beendet). Selingers Ankündigung endet mit den Worten:

Auf Nachfrage von PCGamesN gab Techland folgendes Statement ab:

Paweł Selinger [...] hat Ende 2020 beschlossen, seine Zusammenarbeit mit Techland zu beenden und seine Karriere an anderer Stelle weiter zu verfolgen. Paweł verbrachte den Großteil seines Arbeitslebens bei Techland und trug unter anderem zum Erfolg der Serie Call of Juarez bei. [...] Er hinterlässt einen großen Teil von sich bei Dying Light 2, da er von Beginn an am Projekt beteiligt war.