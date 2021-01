PM: Januar-Angebote: Mit diesem Wissen könnt ihr immer mitreden! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bei der Menge an tollen Spielen auf eurer PlayStation-Konsole und im Store kennt ihr sicher die meisten Highlights. Damit ihr auch mitreden könnt, obwohl ihr das Spiel noch nicht erlebt habt, gibt es im heutigen Blogpost ein paar Spoiler für euch. Aber keine Angst: Ihr entscheidet selbst, ob ihr den Spoiler aufklappen wollt, oder lieber spoilerfrei ein paar Worte zu richtig coolen Spielen aus den aktuellen Januar-Angeboten lesen möchtet.

Video abspielen

Es ist das altbekannte Szenario: Euer Flugzeug stürzt über dem Pazifischen Ozean ab, irgendwo im Nirgendwo. Ihr überlebt! Habt jedoch nahezu nichts bei euch, dass euer Leben retten könnte und müsst nun versuchen, auf einer kleinen Insel zu überleben. Wie in jedem guten Survival-Game bastelt ihr euch Werkzeuge, baut euer eigenes Zuhause auf und geht auf die Jagd. Wie lange könnt ihr das durchstehen?

Spoilerwarnung!

Ihr könnt Stranded Deep beenden und entkommen! Obwohl ihr anfangs ziemlich mittellos seid, baut ihr euch nicht nur ein gemütliches Heim, geht fischen und stellt sogar etwas gegen eine etwaige Vergiftung her. Ihr könnt auch ein Flugzeug finden! Nach etlichen Stunden Spielzeit ist es möglich, es zu reparieren, die Reise vorzubereiten und schließlich dort einzusteigen. Das Spiel wird euch fragen, ob ihr bereit seid, um nach Hause zu fliegen – das wird also auch eure Spielsession auf der Insel beenden.

Video abspielen

Metro Exodus vereint einen First-Person-Shooter mit Kampf- und Schleichpassagen, Horror-Elementen und einer Prise Survival-Spaß zu einem düstern Abenteuer. Dabei stellen nicht nur Menschen eine große Gefahr dar: Das kalte Russland und die Mutanten sind nur zwei brandgefährliche Faktoren, die das Überleben in der Postapokalypse zu einem Problem machen.

Spoilerwarnung!

Auch bei Metro Exodus erwarten euch zwei verschiedene Enden, abhängig von euren Entscheidungen im Spiel. Das unsichtbare Moralsystem schlägt in die eine oder andere Richtung aus. Je nachdem, wie ihr euch verhaltet, schaltet ihr folgende Szenarien frei:

Gutes Ende: Dank einer Bluttransfusion durch seine Kameraden auf der Aurora überlebt der Hauptcharakter Artjom. Schließlich steuert ihr das Schiff in ein sicheres Gebiet, das als sicheres Heim für den Start in ein neues Leben steht.

Schlechtes Ende: Anna, die Frau von Artjom, bekommt noch rechtzeitig das Heilmittel gegen ihre Atemwegserkrankung und überlebt. Artjom stirbt jedoch am Ende an einer Strahlenvergiftung auf dem Weg zur Aurora.

Video abspielen

In Far Cry New Dawn erwartet euch knallpinke Frauenpower bereits auf dem Cover. Die postapokalyptische Welt mit ihrer bunten Flora und Fauna täuscht: Hier herrschen Chaos, Verzweiflung und Krieg. Ihr könnt Hope County mit einer Vielzahl an Waffen alleine versuchen zu retten, oder ihr tut euch mit einem Freund im Koop-Modus zusammen. Also ran an den Einhorn-Flammenwerfer und los geht’s!

Spoilerwarnung!

In Far Cry New Dawn könnt ihr verschiedene Enden auslösen. Sie hängen von eurer Motivation ab, ob ihr Joseph Seed am Ende töten wollt oder nicht. Er wird euch anbetteln, ihn zu verschonen und appelliert an euer Gewissen. Tötet ihr ihn trotzdem, wird sofort das Ende ausgelöst. Lasst ihr den Bösewicht am Leben, müsst ihr selbstständig zum Grab von Rush gehen, um Far Cry New Dawn zu beenden.

Video abspielen

Die Pest, eine unbändige Rattenplage und die Inquisition: Drei schreckliche Gegebenheiten, mit denen A Plague Tale: Innocence starten. Amicia und ihr Bruder Hugo müssen mitansehen, wie ihre Eltern getötet werden, und schließlich selbst fliehen, um zu überleben. Anfangs nur mit einer Steinschleuder bewaffnet und ihrem kleinen Bruder an der Hand, schleicht und kämpft sich Amicia durch die schreckliche Welt.

Spoilerwarnung!

Nach dem Ende des Spiels erwartet euch noch eine weitere, kleine Szene. Dabei begleitet ihr die Geschwister auf eine Art altertümlichen Jahrmarkt und dürft einfach mal Kind sein: Gewinnt das Wurfspiel und lauft ein Wettrennen über den Platz. Ganz am Ende seht ihr auf dem Meer ein Schiff treiben, das zunächst keine Bedeutung hat. Folgt ihr allerdings Asobo Studio auf Twitter, habt ihr vielleicht die Ankündigung eines neuen Spiels gesehen, das ein ziemlich ähnliches Schiff zeigt. Der relativ unauffällig platzierte rote Stoff im Wasser könnte zudem auf Hugos Kleidung im Spiel hinweisen. Kommt ein zweiter Teil? Wir sind gespannt.

Video abspielen

Musik, Filme oder sogar ganze Videospiele: In Dreams werden Träume wahr! Und das meinen wir wortwörtlich, denn Dreams ist mehr als nur ein Spiel. Hier könnt ihr mit unzähligen Tools arbeiten und Neues erschaffen. Dabei ist völlig egal, ob ihr absolute Anfänger oder echte Profis seid. In Dreams findet jeder die passenden Werkzeuge. Wenn ihr lieber spielt, als Spiele zu erschaffen, schaut euch im Dreamiverse um! Dort gibt es zahlreiche Kreationen anderer Spieler, die ihr nach Herzenslust und völlig kostenfrei ausprobieren könnt.

Spoilerwarnung!

Pssst, hier noch zwei Tipps für echte Insider!

Wusstet ihr, dass ein komplettes Musikvideo zu einem Song von Noah Cyrus in Dreams erstellt wurde? Mithilfe der verschiedenen Werkzeuge wurden nicht nur wahnsinnig schöne Landschaften erschaffen, auch Noah selbst wurde in Form einer Statue Leben im eigenen Musikvideo eingehaucht. Wie das funktioniert, könnt ihr hier nachlesen.

Dass in Dreams richtig coole Spiele erschaffen werden, ist vermutlich kein Geheimnis mehr. Aber wusstet ihr, dass sogar VR-Games von zahlreichen Creator erstellt wurden? Die Virtuelle Realität bietet ganz neue Herausforderungen für Spieler und Entwickler – probiert es doch einfach mal in Dreams aus!