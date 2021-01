Dying - 1983: Nekcom strebt 60 FPS und Raytracing an

Mit dem Start der neuen Konsolengeneration Ende 2020 können Spiele technisch wieder einen Sprung nach vorn machen. Das gilt auch für Dying - 1983 vom chinesischen Entwicklerteam Nekcom Entertainment. In einem Interview mit GamingBolt sagte der Geschäftsführer des Studios, Luo Xiangyu, das Spiel soll mit 4K-Auflösung, 60 FPS und Raytracing auf der PS5 laufen:

Wir streben 4K + Raytracing + 60 FPS an. Wir arbeiten auch an einem 120-FPS-Modus, können aber nicht garantieren, dass der es in den finalen Release schafft.