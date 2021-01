Sony schaltet Killzone-Website ab

PS4

Sieben Jahre sind seit der Veröffentlichung von Killzone - Shadow Fall (im Test) vergangen, damals ein Launch-Titel der PlayStation 4. Seitdem ist es um die Reihe eher still geworden und das wird wohl auch bis auf Weiteres so bleiben. Sony und Guerilla Games wollen nämlich in den nächsten Tagen die Website der Reihe vom Netz nehmen und auf die PlayStation-Seite umleiten. Momentan wird man dort von einer Nachricht begrüßt, in der das Entwickler-Team weiter ausführt:

Während sich diese Veränderung nicht auf die Online-Multiplayer-Modi, Spieler-Statistiken und Ranglisten von Killzone Mercenary und Killzone - Shadow Fall auswirken wird, wird es jedoch nicht mehr möglich sein, in Killzone - Shadow Fall Clans zu verwalten. Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeit.

Dass Guerilla Games derzeit nicht weiter an seiner futuristischen Shooter-Serie arbeiten kann, dürfte kaum verwundern. Immerhin hatte das Team zuletzt großen Erfolg mit Horizon - Zero Dawn (im Test) und dürfte gerade mit dem bereits angekündigten Nachfolger Horizon - Forbidden West beschäftigt sein.