Biomutant: Kampf-Tierchen-Rollenspiel erscheint im Finanzjahr 2021

PC Switch XOne PS4

Publisher THQ Nordic hat den Zeitraum der Veröffentlichung von Biomutant genauer definiert. Während in einem kürzlich veröffentlichten Finanzbericht stand, dass der Release noch im ersten Quartal 2021 stattfinden soll, hat das Unternehmen diese Angabe nun korrigiert. Demzufolge soll der Titel mit dem kampflustigen Pelztierchen im Finanzjahr 2021 erscheinen. Dieses beginnt am 1. April 2021 und endet am 31. März 2022.