Ask Iwata: Englischsprachige Buch-Übersetzung erscheint im April

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Foto: Official GDC // CC BY 2.0

Von 2006 bis zu seinem Tod im Jahr 2015 betrieb Nintendos Firmenchef Satoru Iwata eine Reihe von Video-Interviews unter dem Titel "Iwata fragt". Darauf basierend wurde 2019 in Japan das Buch Ask Iwata veröffentlicht, das darüber hinaus noch persönliche Erinnerungen von Shigeru Miyamoto und Earthbound-Erfinder Shigesatu Itoi enthält.

Der VIZ-Media-Verlag kündigte jetzt eine englischsprachige Lizenzausgabe des Buchs an, die am 13. April ausgeliefert werden soll. Der Print-Titel wird als Hardcover mit 176 Seiten daherkommen und trägt die ISBN-13 978-1-9747-2154-2. Der vollständige englische Titel lautet: Ask Iwata. Words of wisdom from Satoru Iwata, Nintendo's legendary CEO.