Hegemony 3: Nächster DLC Isle of Giants soll Anfang 2021 erscheinen

PC

Der kanadische Indie-Entwickler Longbow Games hat im Dezember letzten Jahres in einer Facebook-Mitteilung bekannt gegeben, dass der nächste DLC Isle of Giants für das Echtzeitstrategiespiel Hegemony 3 - Clash of the Ancients Anfang 2021 erscheinen wird. Der DLC setzt seinen geographischen Schwerpunkt in Sardinien, wo bis zu der römischen Unterwerfung und Besiedelung Sardiniens die Kultur der Nuragher herrschte, die durch ihre Gigantengräber bekannt wurde (zum Wikipedia-Artikel).

Nachdem die erste Erweiterung The Eagle King - die ihr zum Spielen des nächsten DLC zwingend benötigt - die Italienkarte des Hauptspiels um Sizilien, eine spezielle Phyrrus-Kampagne, Flottenmechaniken und einen Invasions-Modus erweitert hat, sind die genauen Inhalte von Isle of Giants noch nicht bekannt. Auf der Produktseite bei Steam geben die Entwickler lediglich an, dass ihr auf ein Dutzend neuer Fraktionen mit jeweils eigenen Gebäuden, Einheiten, Fähigkeiten und Upgrades zurückgreifen könnt, um die Inseln Sardinien und Korsika wieder zu vereinen. Sollte Longbow Games weitere Infos teilen, werdet ihr es bei GamersGlobal erfahren.